 (ek görüntü ve bilgiyle) ÇATALCA'DA EMNİYET ŞERİDİNDE FECİ KAZA: 2 ÖLÜ, 1 YARALI

Haber-Kamera: Murat SOLAK - Yılmaz BEZGİN - İSTANBUL

TEM Otoyolu Çatalca mevkiinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi öldü, 1 kişi de yaralandı.

TEM Otoyolu Çatalca mevkii Ankara istikametindeki kaza saat 14.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, emniyet şeridinde bir kamyonetten ticari araca mal aktarımı yapılıyordu. Bu sırada emniyet şeridine giren bir kamyon, 2 araca çarptı. Araçlar ve yanındakiler yol kenarına savruldu. Feci kazada 2 kişi ölürken 1 kişi de yaralandı. Kaza nedeniyle TEM'de iki yönde de trafik yoğunluğu oluştu.

Görüntü Dökümü:

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-Olay yerinden görüntüler

-Jandarma ve sağlık ekipleri

-Araçların görüntüsü



