(ek görüntü ve bilgilerle)NAZIM HİKMET 115'İNCİ YAŞ GÜNÜNDE DENİZE KARANFİLLER BIRAKILARAK ANILDI

Haber-Kamera: Hakime TORUN- Ümit TÜRK / İSTANBUL ()

Türk ve dünya şiirinin büyük ustası Nazım Hikmet 115'inci yaş gününde, Sarıyer Belediyesi ve Nazım Hikmet Kültür ve Sanat Vakfı tarafından düzenlenen törenle anıldı. Usta şairin sevenleri, onun 66 yıl önce Türkiye'den tekne ile ayrıldığı Tarabya rıhtımda buluşup Boğaz'a açıldı, denize karanfiller attı.

Nazım Hikmet için ilk tören saat 13:00'da Türkiye'den ayrıldığı son kara parçası olan Tarabya'da denize karanfiller bırakılarak başladı. Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç, Nazım Hikmet Kültür ve Sanat Vakfı Başkanı Rutkay Aziz, sanatseverler, ve Sarıyerli vatandaşlar yaşadığı baskılardan sonra 1951 yılının Haziran ayında memleketten ayrıldığı Tarabya rıhtımında Nazım Hikmet için bir araya geldi. 66 yıl sonra Nazım Hikmet'in yola çıktığı Tarabya Oteli'nin önünden İstanbul Boğazı'na Sevgi ve Barış teknesi açıldı. Hep bir ağızdan dile getirilen Nazım Hikmet şiirleri ve besteleriyle yolculuğa çıkanlara anılarla dolu bir gezinti sunuldu.

"DÜŞMANA İNAT YİNE BİRLİKTEYİZ"

Anma etkinliğinde konuşan Nazım Hikmet Kültür ve Sanat Vakfı Başkanı Rutkay Aziz, "Oldukça acılı, sıkıntılı günlerden geçiyoruz. Ama buna rağmen bu anlamlı günde düşmana inat yine burada birlikteyiz. Bu birlikteliğimizi o güneşli günler için hep yaşatacağız. Doğum günlerinde hep Tarık Akan ile birlikte olurduk. Onu da Nazım'ın yanına ölümsüzlüğe yolcu ettik. Çiçeklerimizi denize bırakırken hem Tarık Akan'a hem de Nazım Hikmet'e bırakalım. Işıklar içinde yatsınlar" diye konuştu.

"SAFLARI SIKLAŞTIRALIM"

Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç ise yaptığı konuşmada, oyuncu Tarık Akan'ı da anarak, "Bugünleri atlatmak zorundayız. Bugünleri atlatmak için safları sıklaştıracağız. Safları sıklaştıralım çocuklar. Saflar sıklaşırsa hedefe ulaşmak mümkün olur" dedi.

NAZIM HİKMET İÇİN GECE DE ANMA TÖRENİ DÜZENLENDİ

Nazım Hikmet'in 115.doğum günü, Sarıyer Belediyesi ve Nazım Hikmet Vakfı'nın birlikte Maslak TIM Show Center'da saat 18.00'de düzenlediği etkinlikle de kutlandı.

Programın sunuculuğunu yapan Nebil Özgentürk'ün hazırladığı Nazım Hikmet belgeseli ile başlayan etkinlikte, izleyiciler arasında yer alan Hıfzı Topuz Nazım Hikmet'i anlattı.

Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç, konuşmasında "Nazım'a bugünlerde daha çok ihtiyacımız var. Safları sıklaştıralım" dedi.

Konuşmaların ardından Çello dinletisi ve Altan Erkekli ve Ebru Erkekli çifti Nazım Hikmet Şiirleri okudu.

ZÜLFÜ LİVANELİ İLE KARDEŞ TÜRKÜLER DÜET YAPTI

Tiyatrocu Levent Ülgen Nazım Hikmet'in ölümsüz eseri Kuvayı Milliye Destanı ve Memleketimden İnsan Manzaralarında yer alan "Kartallı Kazım" performansı ile büyük beğeni topladı.

Gecenin finalinde usta isim Zülfü Livaneli Kardeş Türküler ile birlikte "Yiğidim Aslanım Burda Yatıyor" adlı şarkıyı seslendirdiler.

Görüntü dökümü:

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-Denize açılacak tekneden genel ve detaylar

-Etkinlik için biraraya gelenler

-Rutkay Aziz'in konuşması

-Sarıyer Belediye Başkanı'nın konuşması

-Denize karanfil bırakılması

-Teknede şiir dinletileri

-TIM Show Center'deki gecen görüntüler

-Hıfzı Topuz'un Nazım Hikmet'i anlatması

-Şükrü Genç'in konuşması

-Çello dinletisi

-Şiir okunması

-Zülfü Livaneli ve Kardeş Türküler'in düeti

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