(Ek görüntü ve bilgilerle) KOMŞULARINA SALDIRAN BABA İLE 2 OĞLU ADLİYEYE SEVK EDİLDİ
Haber-Kamera: Serdal ALTINTEPE-Halil YILMAZ / İSTANBUL,() Bakırköy'de "Gürültü yapmayın uyuyamıyorum" mesajı atan komşularına saldıran baba ve iki oğlu adliyeye sevk edildi. Bakırköy, Yeşilköy'de alt katta bulunan komşusuna "Gürültü...
Haber-Kamera: Serdal ALTINTEPE-Halil YILMAZ / İSTANBUL,()
Bakırköy'de "Gürültü yapmayın uyuyamıyorum" mesajı atan komşularına saldıran baba ve iki oğlu adliyeye sevk edildi.
Bakırköy, Yeşilköy'de alt katta bulunan komşusuna "Gürültü yapmayın uyuyamıyorum" diye mesaj atan adama komşuları saldırdı. Saldırı sonrası yaralanan adam hastaneye kaldırılırken, gözaltına alınan komşu ve iki oğlu serbest bırakıldı. Saldırı anları binaya ait güvenlik kamera görüntülerine saniye saniye yansıdı. Olayın görüntülerinin ortaya çıkması üzerine baba ile 2 oğlu Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatı ile tekrar gözaltına alındı. Gözaltında bulunan 3 kişi Yeşilköy Şehit Şakir Tosun Polis Merkezi Amirliği'ndeki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Bakırköy Adliyesi’ne sevk edildi.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
EK GÖRÜNTÜ//
-Şüphelilerin Bakırköy Adliyesi’ne getirilişi
GEÇİLEN//
-Gözaltındaki 3 kişinin karakoldan çıkışı
-Polis aracının karakoldan çıkışı
-ARŞİV
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