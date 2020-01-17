(Ek Görüntü ve bilgilerle) İSTANBUL'DA TRAFİK YOĞUNLUĞU (4)
- Cuma trafiğine yarıyıl tatili için yola çıkanlar da eklenince yoğunluk yaşandı
Ali AKSOYER - Ramazan EĞRİ - Murat DELİKLİTAŞ - Anıl UÇAN - Özgür EREN - Gamze ŞİMŞEK - Şahin BOZKURT / İstanbul
İSTANBUL'da trafik yoğunluğu yüzde 81 seviyesine ulaştı.
Cuma günleri, diğer günlere oranla daha da yoğun olan trafik, hem yağmurun başlamasıyla hem de okulların tatile girmesiyle daha erken saatte yoğunlaşmaya başladı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin yoğunluk haritasına göre saat 18.50 sıralarında kentte yoğunluk yüzde 81'e ulaştı. Özellikle köprü ve bağlantı yollarındaki yoğunluk dikkat çekti. Yoğunluk 19.30 sonrası normal seyrine döndü.
Yoğunluk havadan da görüntülendi.
Görüntü Dökümü:
--------
Trafik görüntüsü (FSM havadan)
-Haliç ve Bayrampaşa
Bugün seçim olsa oyunu hangi partiye verirsin?
|İmsak
|06:49
|Güneş
|08:18
|Öğle
|13:20
|İkindi
|15:48
|Akşam
|18:11
|Yatsı
|19:35
|Takımlar
|O
|P
|1. Sivasspor
|17
|37
|2. Başakşehir
|17
|33
|3. Trabzonspor
|17
|32
|4. Fenerbahçe
|17
|31
|5. Beşiktaş
|17
|30
|6. Alanyaspor
|17
|29
|7. Galatasaray
|17
|27
|8. Malatyaspor
|17
|24
|9. Gaziantep FK
|17
|24
|10. Göztepe
|17
|23
|11. Denizlispor
|17
|22
|12. Çaykur Rizespor
|17
|20
|13. Gençlerbirliği
|17
|18
|14. Konyaspor
|18
|18
|15. Kasımpaşa
|17
|15
|16. Antalyaspor
|17
|14
|17. Ankaragücü
|18
|12
|18. Kayserispor
|17
|10
|Takımlar
|O
|P
|1. Hatayspor
|17
|36
|2. Erzurum BB
|17
|30
|3. Keçiörengücü
|17
|28
|4. Menemen Belediyespor
|18
|28
|5. Akhisar Bld.Spor
|17
|27
|6. Bursaspor
|17
|27
|7. Ümraniye
|17
|25
|8. Adana Demirspor
|17
|24
|9. Balıkesirspor
|17
|24
|10. Altay
|17
|24
|11. Giresunspor
|18
|24
|12. Fatih Karagümrük
|17
|23
|13. İstanbulspor
|17
|19
|14. Altınordu
|17
|18
|15. Osmanlıspor
|17
|13
|16. Boluspor
|17
|13
|17. Adanaspor
|17
|12
|18. Eskişehirspor
|17
|6
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|21
|61
|2. Man City
|22
|47
|3. Leicester City
|22
|45
|4. Chelsea
|22
|39
|5. M. United
|22
|34
|6. Sheffield United
|22
|32
|7. Wolverhampton
|22
|31
|8. Tottenham
|22
|30
|9. Crystal Palace
|22
|29
|10. Arsenal
|22
|28
|11. Everton
|22
|28
|12. Southampton
|22
|28
|13. Newcastle
|22
|26
|14. Brighton
|22
|24
|15. Burnley
|22
|24
|16. West Ham
|21
|22
|17. Watford
|22
|22
|18. Aston Villa
|22
|21
|19. Bournemouth
|22
|20
|20. Norwich City
|22
|14
|Takımlar
|O
|P
|1. Barcelona
|19
|40
|2. Real Madrid
|19
|40
|3. Atletico Madrid
|19
|35
|4. Sevilla
|19
|35
|5. Getafe
|20
|33
|6. Real Sociedad
|19
|31
|7. Valencia
|19
|31
|8. Athletic Bilbao
|19
|29
|9. Villarreal
|19
|28
|10. Granada
|19
|27
|11. Levante
|19
|26
|12. Osasuna
|19
|24
|13. Real Betis
|19
|24
|14. Real Valladolid
|19
|21
|15. Deportivo Alaves
|19
|20
|16. Eibar
|19
|19
|17. Celta de Vigo
|19
|15
|18. Mallorca
|19
|15
|19. Leganés
|20
|14
|20. Espanyol
|19
|11
Ekim 2016
Ekim 2016
Ekim 2016