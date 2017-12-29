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(Ek Görüntü ve Bilgilerle) ESENLER'DE KUYUMCU SOYGUNU SIRASINDA ÇATIŞMA: 2 ÖLÜ, 1  YARALI 

- SICAK ANLAR AMATÖR KAMERADA... * Esenler'de soygun sırasında yaralanan kuyumcu da hayatını kaybetti. Ölü sayısı 2'ye yükseldi.  * Kuyumcuda çatışma sürerken yol ortasındaki yaralı soyguncuya yoldan geçen bir sürücü levye attı.  Haber-Kamera:...

(Ek Görüntü ve Bilgilerle) ESENLER'DE KUYUMCU SOYGUNU SIRASINDA ÇATIŞMA: 2 ÖLÜ, 1  YARALI 

- SICAK ANLAR AMATÖR KAMERADA...

* Esenler'de soygun sırasında yaralanan kuyumcu da hayatını kaybetti. Ölü sayısı 2'ye yükseldi. 

* Kuyumcuda çatışma sürerken yol ortasındaki yaralı soyguncuya yoldan geçen bir sürücü levye attı. 

Haber-Kamera: Sinan BİLGİLİ - İdris TİFTİKCİ - İbrahim AKTÜRK /
Esenler'de bir kuyumcu dükkanı soygunu sırasında çıkan çatışmada 2 kişi öldü, 1 kişi de yaralandı.
Esenler'de bulunan kuyumcu dükkanına saat 11.00 sıralarında gelen çarşaf giymiş silahlı 3 kişi, soygun yapmak istedi. Kuyumcunun Eyüp Sedat Koçer'in silahını çekmesi üzerine çatışma çıktı. Çatışmada soygunculardan biri öldü. Kuyumcu ile bir soyguncu da yaralandı. Diğer soyguncu ise kaçtı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı. 

KUYUMCU HASTANEDE ÖLDÜ
Tedavi altına alınan Eyüp Sedat Koçer de tüm çabalara rağmen kurtarılamadı. Ölü sayısı 2'ye yükseldi. 

YAŞANANLAR AMATÖR KAMERADA
Soygunun hemen ardından yaşananları bir amatör kamera kaydetti. Silah seslerinin de duyulduğu görüntülerde yerde bir yaralının olduğu görülüyor. Yaralı soyguncuya çevredekiler levye atarken kuyumcu dükkanından silah sesleri yükseliyor.  Silah seslerinin susmasıyla kuyumcu dükkanına acil ambulans çağrılıyor. Bu sırada yol ortasındaki yaralı soyguncunun yanına giden çevredekiler tekme atarak tepki gösteriyor.

ÇAY İÇMİŞLER...
Soyguncuların olaydan yaklaşık yarım saat önce de bir kahvehaneye gelerek çay alıp ayrıldıkları çevredeki güvenlik kamerası tarafından görüntülendi. Görüntülerdeki soygunculardan bereli olanı öldü. Diğeri ise polis tarafından yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

Görüntü Dökümü:
-------------------------
AMATÖR KAMERA
-Yerdeki saldırgan
-Silah sesleri
-Vatandaşların saldırgana levye fırlatması
-Kuyumcudan yükselen silah sesi
-Yaralının görüntntüsü
-Yerdeki saldırgan
-Vatandaşların tepki göstermesi

-GÜVENLİK KAMERASI
-Saldırganların çay alıp içmesi
-Saldırganın çıkışı
-Yere düşmesi
-Vatandaşların tepki göstermesi

AKTÜEL GÖRÜNTÜLER
-Olay yeri
-Polis ekipleri
-Ambulanstan görüntü
-Olay yeri inceleme ekipleri
-Toplanan vatandaşlar
-Görgü tanıkları ile röportaj 

29.12.2017 - 11.36 - Haber Kodu : 171229044
29.12.2017 - 11.46 - Haber Kodu : 171229051
29.12.2017 - 11.57 - Haber Kodu : 171229055
29.12.2017 - 12.07 - Haber Kodu : 171229062
29.12.2017 - 12.31 - Haber Kodu : 171229069
29.12.2017 - 13.14 - Haber Kodu : 171229086
29.12.2017 - 12.47 - Haber Kodu : 171229081
29.12.2017 - 13.07 - Haber Kodu : 171229084
29.12.2017 - 13.14 - Haber Kodu : 171229086
29.12.2017 - 13.25 - Haber Kodu : 171229090

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