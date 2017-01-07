(ek görüntü) TAKSİM BEYAZA BÜRÜNDÜ

-Yoğun kar çocuklar için eğlenceye dönüştü



Haber: Mustafa ÖZDABAK Kamera: Özgür EREN - Yüksel KOÇ /İSTANBUL,()

İstanbul'da etkili olan kar yağışı, çocuklar için eğlenceye dönüştü. Haftasonu olması nedeniyle, Taksim'e gelenler yoğun kar yağışı altında bol bol selfie çekti.

İstanbul'da etkili olan kar yağışı çocuklar için eğlenceye dönüştü. Çocuklar karla kaplanan sokaklarda bol bol kızak kaydı. Sahil yürüyüşü yapanlar, karın keyfini çıkardı. Tarabya'da ara sokaklarda kızak kayan çocuklar; "Çok heyecanlıyız. İnşallah Pazartesi günü okullar tatil olur. Karda kaymanın sevincini yaşıyoruz. Bir senedir bu anı bekliyoruz" dedi.Taksim, yoğun kar yağışına rağmen, kalabalık günlerinden birini yaşadı. Taksim'e gelenler yoğun kar yağışı altında selfie çekti. Nostalji tramvayı fotoğraf meraklılarının ilgi odağı oldu.

Görüntü Dökümü:

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-Taksim meydanında kar yağışı

-Kar altında yürüyenler

-Çocukların kar topu oyması

-Beşiktaş'tan kar görüntüleri

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EK GÖRÜNTÜ

-Taksim Meydanı'nın genel görüntübü

-Kar küreme çalışması

-Güvercinlere yem verenler

-Anıt çevresinde fotoğraf çektirenler



07.01.2017 - 15.41 Haber Kodu : 170107146