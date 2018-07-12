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(ek görüntü) MAHKEME SALONUNA 34 ŞEHİDİ TEMSİLEN 34 TÜRK BAYRAĞI GETİRİLDİ

Serpil KIRKESER - Yılmaz BEZGİN İSTANBUL FETÖ'nün darbe girişimi sırasında 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde 34 kişinin şehit olduğu olaylara ilişkin 133'ü tutuklu, 143 asker hakkında açılan davada karar açıklandı. 15 Temmuz Derneği,...

(ek görüntü) MAHKEME SALONUNA 34 ŞEHİDİ TEMSİLEN 34 TÜRK BAYRAĞI GETİRİLDİ

Serpil KIRKESER - Yılmaz BEZGİN İSTANBUL
FETÖ'nün darbe girişimi sırasında 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde 34 kişinin şehit olduğu olaylara ilişkin 133'ü tutuklu, 143 asker hakkında açılan davada karar açıklandı. 15 Temmuz Derneği, davanın görüldüğü Silivri'deki İstanbul 25. Ağır Ceza Mahkemesi'ne 34 Türk bayrağı getirdi. Bayraklar şikayetçilerin bulunduğu masalara konuldu. Mahkeme salonunun çizimi de dernek tarafından yaptırılarak basına dağıtıldı. Öte yandan da duruşma salonunun dışındaki vatandaşlar kararın açıklanmasının ardından yanlarında getirdikleri dev Türk Bayrağını açtı. 

Ek görüntü
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-Dışarda açılan dev Türk Bayrağı
-Vatandaşarın bayrağı açması
-Genel ve detaylar

Görüntü Dökümü:
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-Derneğin yaptırdığı çizim
 

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