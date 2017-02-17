(EK GÖRÜNTÜ) MAÇKA PARKI İÇİN TÜNELİN GÜZERGAHI DEĞİŞTİRİLDİ

Ezgi ÇAPA/İSTANBUL,()- MAÇKA Demokrasi Parkı'nın güneyinden geçerek Ortaköy Vadisi'ne ulaşacak Dolmabahçe-Levazım karayolu tünelinin güzergahı değiştirildi. Tünel hattı kuzeye kaydırılarak parkın altından geçirildi, CHP 'araç yoğunluğunu arttıracağı' gerekçesiyle yeni plana da 'hayır' oyu kullandı.

TÜNEL KUZEYE KAYDIRILDI, PARKIN ALTINDAN GEÇİRİLDİ

Maçka Demokrasi Parkı'nın bir kısmının kapatılması ile birinci etabına başlanan Dolmabahçe-Levazım-Baltalimanı-Ayazağa Tünelleri Projesi'nin imar planında değişiklik yapıldı. 13 Mayıs 2016 tarihinde İBB tarafından onaylanan proje, yeniden meclis gündemine geldi. Mecliste yeniden tartışma yaratan rapora göre, güzergah kuzeye kaydırıldı, tünel hattı Maçka Parkı'nın altından geçirildi. Öte yandan plan notlarına, park sınırlarının korunacağına yönelik ibare eklendi.

"199 AĞACI TAŞIYACAĞIZ"

Proje hakkında bilgi veren Ulaştırma ve Trafik komisyonu başkanı Mahmut Yeter, “Ne Maçka Parkı'nda, ne ortadaki refüjde, ne de oradaki yeşil alanda en ufak bir küçülme söz konusu değil. Yaklaşık 199 ağacı taşıyacağız. Bunların tümü de yerlerine konulacak" açıklamasında bulundu.

“PROJE EN İNCE AYRINTISINA KADAR DÜŞÜNÜLMÜŞ"

Beşiktaş ilçesinden Bağımsız Meclis Üyesi seçilen Hüseyin Avni Sipahi, planı yapanlara teşekkür ederek, “Gönül rahatlığı ile oy kullandık. Sanki Beşiktaş'ın tek parkı varmış gibi davranılıyor. 'Tek yeşil alanı mahvoluyor' denmesini tepki ile karşılıyorum. Çünkü Beşiktaş'ın birçok parkı vardır. Proje son halinde en ince ayrıntısına kadar düşünülerek hazırlanmış. İyi bir hizmet olacağını düşünüyoruz. Yapanların ve yaptıranların eline sağlık" diye konuştu.

CHP, ARAÇ TRAFİĞİNİ ARTTIRACAĞI İÇİN RED VERDİ

CHP adına söz alan Yunus Can,revize edilen plana da olumsuz yönde oy kullanmalarını şu sözlerle açıkladı: “İstanbul'un trafik karmaşası plansız yatırımlarla çözülemez. Lastik tekerlekli araçların geçişini ve yoğunluğunu arttıracak her türlü özel taşımacılığa karşıyız. Bu tür yüksek maliyetli yatırımlar İstanbul'u halihazırda sıkıntıya düşürecek. Çözüm olmayacak beyhude bir yatırımdır. Lastik tekerlikli araçların yoğunluğunu arttıracak her türlü tünel yapılaşmasına karşı olduğumuz, trafiğe hiçbir şekilde çare olamayacağı düşüncesiyle karşıyız" diye konuştu. Konuşmaların ardından oylamaya sunulan rapor oyçokluğu ile kabul edildi.

EK GÖRÜNTÜ:

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-Meclisten görüntü

-Barkovizyondan çekilen görüntüler

-Ulaştırma ve Trafik komisyonu başkanı Mahmut Yeter’in konuşması

-Beşiktaş’ın Bağımsız Meclis üyesi Hüseyin Avni Sipahi’nin konuşması

-CHP’li Meclis üyesi Yunus Can’ın konuşması

-Oylamadan görüntü

Görüntü Dökümü:

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-Değişiklik yapılan planın fotoğrafı

17.02.2017 - 20.11 - Haber Kodu : 170217233