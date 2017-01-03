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(EK GÖRÜNTÜ İLE GENİŞ HABER) BARBAROS ŞANSAL'A ATATÜRK HAVALİMANI APRONUNDA SALDIRI

  * Modacı Barbaros Şansal, sosyal medyadaki paylaşımları dolayısıyla KKTC’den sınır dışı edildi. * Gece saatlerinde Türkiye'ye gelen Şansal, uçaktan inerken apronda saldırıya uğradı. * Saldırgan grubun elinden güçlükle...

(EK GÖRÜNTÜ İLE GENİŞ HABER) BARBAROS ŞANSAL'A ATATÜRK HAVALİMANI APRONUNDA SALDIRI

 

* Modacı Barbaros Şansal, sosyal medyadaki paylaşımları dolayısıyla KKTC’den sınır dışı edildi.

* Gece saatlerinde Türkiye'ye gelen Şansal, uçaktan inerken apronda saldırıya uğradı.

* Saldırgan grubun elinden güçlükle kurtarılan Şansal, gözaltına alındı.

Haber - Kamera: Hüseyin ASLIYÜCE / İSTANBUL

KKTC'den sosyal medyadaki paylaşımları sonrası sınır dışı edilen Modacı Barbaros Şansal, Atatürk Havalimanı apronunda saldırıya uğradı.

Şansal, THY'nin tarifeli seferiyle dün saat 22:30 sıralarında Ercan Havalimanı'ndan İstanbul Atatürk Havalimanı'na geldi

Barbaros Şansal'ın bindiği uçağın havalimanına inmesinin ardından çok sayıda kişi uçağın altında bekledi. Polis eşliğinde uçaktan indirilen Şansal saldırıya uğradı. Aprondaki saldırı anı cep telefonuyla görüntülendi.

Görüntürde Şansal'ın yere düştüğü ve darp edildiği görülüyor. Polis, saldırganlar engel olmaya çalıştı.

Terörle mücadele ekipleri Şansal'ı araca bindirip özel bir kapıdan çıkardı. Sonra sağlık muayesinden geçirilen Şansal Vatan Emniyet müdürlüğüne götürüldü.

Görüntü Dökümü:

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-Barbaros Şansal'a aprondan inerken grubun saldırı girişimi

-Polsin uzaklaştırması

-Şansal'ın merdivenlerden inişi

-Saldıranlar

-Yerdeki Şansal saldıranlar

-Polislerin saldıranları uzaklaştırması

-Şansal'ın araca götürülmesi

-Aracın gidişi

03.01.2017 - 01.54 Haber Kodu : 170103005

03.01.2017 - 01.10 Haber Kodu : 170103003

03.01.2017 - 00.03 Haber Kodu : 170103001

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