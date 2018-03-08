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(ek görüntü)- CİHANGİR'DE İSTİNAT DUVARININ ÇÖKME ANI KAMERADA

Haber-Kamera: Zeki GÜNAL - İSTANBUL Cihangir'de istinat duvarının çökmesi sonucu 3 araç hasar gördü. Beyoğlu Cihangir Mahallesi Pürtelaş Sokak'ta saat 14.00 sıralarında yağmurun etkisiyle istinat duvarı çöktü. Çöken duvarın altında...

(ek görüntü)- CİHANGİR'DE İSTİNAT DUVARININ ÇÖKME ANI KAMERADA

Haber-Kamera: Zeki GÜNAL - İSTANBUL
Cihangir'de istinat duvarının çökmesi sonucu 3 araç hasar gördü.
Beyoğlu Cihangir Mahallesi Pürtelaş Sokak'ta saat 14.00 sıralarında yağmurun etkisiyle istinat duvarı çöktü. Çöken duvarın altında 3 araç kaldı. Göçme anı güvenlik kamerasına da yansıdı. Yoldan geçenler çöken duvar nedeniyle büyük tehlike yaşadı. Olay yerine kısa süre sonra itfaiye ekipleri geldi. İtfaiye ekiplerinin çalışması sürüyor.

Görüntü Dökümü:
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EK GÖRÜNTÜ
-Hasar gören araçları kurtarma çalışması
-Araç sahipleri ile röportaj
-Yüksekten çöken alan
-Detaylar

GEÇİLEN GÖRÜNTÜ
-Güvenlik kamerasından çökme anı
-Olay yerinden görüntüler
-Hasar gören araçlar
-İtfaiyenin çalışması
-Detaylar

08.03.2018 - 15.31 Haber Kodu : 180308159
08.03.2018 - 15.54 Haber Kodu : 180308174

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