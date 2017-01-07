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(ek bilgiyle) VALİ ŞAHİN'DEN SÜRÜCÜLERE UYARI

  "An itibariyle İstanbul'da köprüler, ana arterler, otoyollar, metrolar trafiğe açık. Sürücülerin kural ve ikazlara uymalarını rica ediyorum" İstanbul İstanbul Valisi Vasip Şahin, sürücülere uyarıda bulundu. Twitter...

(ek bilgiyle) VALİ ŞAHİN'DEN SÜRÜCÜLERE UYARI

 

"An itibariyle İstanbul'da köprüler, ana arterler, otoyollar, metrolar trafiğe açık. Sürücülerin kural ve ikazlara uymalarını rica ediyorum"

İstanbul

İstanbul Valisi Vasip Şahin, sürücülere uyarıda bulundu. Twitter hesabından açıklama yapan Şahin, "An itibariyle İstanbul'da köprüler, ana arterler, otoyollar, metrolar trafiğe açık. Sürücülerin kural ve ikazlara uymalarını rica ediyorum" dedi.

Bu arada Vali Şahin'e sosyal medya üzerinden 'kar tatili' sorusu yağdı. Veli ve öğrencilerin, 'pazartesi günü okulların tatil olup olmayacağı' yönündeki çok sayıda tweetine Vali Vasip Şahin cevap vermedi.

 

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