 (ek bilgiyle) MALTEPE MİTİNG ALANINDA GERGİNLİK: 6 GÖZALTI 

Haber-Kamera: Cansel KİRAZ - Mustafa AKIN - Güven USTA - İSTANBUL
Maltepe Miting Alanı'na girişte kurulan polis noktasında çıkan arbede sonrası 6 kişi gözaltına alındı.
Maltepe Miting Alanı girişindeki arama noktasında gerginlik çıktı. İddiaya göre LGBTİ üyesi bir kişi, kendisini erkek polise aratmak istemedi. Grup ile polis arasında gerginlik çıktı. Yaşanan arbedede 6 kişi gözaltına alındı.
Görüntü dökümü
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- Miting alanında arbede yaşanması
- Polisin bir vatandaşı gözaltına alması
-Genel ve detaylar