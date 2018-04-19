(Ek bilgiyle)ÇİFTLİKBANK SORUŞTURMASINDA 6 KİŞİ HAKKINDA KIRMIZI BÜLTEN ÇIKARILDI

-HAKKINDA KIRMIZI BÜLTEN ÇIKARILANLAR ARASINDA MEHMET AYDIN DA VAR

-İKİ KİŞİNİN İADESİ İSTENDİ

Çiftlikbank soruşturmasını yürüten İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, yaptığı yazılı açıklamada, bugüne kadar toplam 33 kişi hakkında soruşturma yürütüldüğü, bunlardan 13 kişinin tutuklandığı, 15 kişi hakkında yakalama kararı çıkarıldığı, haklarında yakalama kararı çıkarılanlardan Çiftlikbank'ın kurucusu Mehmet Aydın'ın da aralarında bulunduğu 6 kişi için kırmızı bülten çıkarıldığı belirtildi.

Açıklamada, haklarında kırmızı bülten çıkarılan Osman Naim Kaya ve Düzgün Genç'in iadeleri için Uruguay ve Bulgaristan'dan talepte bulunulduğu belirtildi.

Haber: Yüksel KOÇ / İstanbul

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcısı İsmail Uçar'ın imzası ile yapılan yazılı açıklama şöyle:

“Kamuoyunda Çiftlikbank olarak bilinen sistemin kurucuları hakkında Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma, Suç Örgütüne Üye Olma, Bilişim Sistemlerini Araç Olarak Kullanmak Suretiyle Dolandırıcılık ve Suçtan Kaynaklanan Malvarlığı Değerlerini Aklama suçlarından Cumhuriyet Başsavcılığımızca 2017/225778 no.lu dosya üzerinden soruşturma başlatıldığı,

Bu kapsamda öncelikle Geyve Cumhuriyet Başsavcılığı'nca aynı konuda Taraklı ilçesinde bulunan çiftlikteki faaliyet nedeniyle başlatılan soruşturma ile Bursa Cumhuriyet Başsavcılığınca firmanın merkezinin Bursa ilinde olduğu dönemde başlatılan soruşturma kapsamında Cumhuriyet Başsavcılığımıza yönelik yetkisizlik kararları verildiği, Cumhuriyet Başsavcılığımıza ulaşan bu dosyaların mevcut soruşturma dosyamızla birleştirildiği,

Bu tarih itibarıyla 33 şüpheli hakkında soruşturmaya devam olunduğu, bunlardan 13 şüpheli atılı suçlardan tutuklu olup 4 şüpheli hakkında da adli kontrol tedbiri uygulandığı, 1 şüphelinin ifadesi alınmasını müteakip salıverildiği, diğer 15 şüphelinin ise haklarında çıkarılan yakalama kararları doğrultusunda halen arandıkları, bu şüphelilerden 6'sı hakkında kırmızı bülten düzenlendiği,

Cumhuriyet Başsavcılığımızın talimatı uyarınca İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince çalışmalara devam olunduğu,

Adalet Bakanlığı aracılığıyla Uruguay ve Bulgaristan ülkelerinden haklarında kırmızı bülten çıkarılan Osman Naim Kaya ve Düzgün Genç'in iadelerinin talep edildiği, yine Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti adli makamlarına Adalet Bakanlığı aracılığıyla yazı yazılarak Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetindeki eylemlerle ilgili bilgi, belge ve el koyma taleplerinde bulunulduğu,

Çiftlikbank kurgusunda yer alan Famegame Hayvancılık San ve Tic A.Ş., Çiftlik Bilgi İşlem Bilişim Tarım Hayvancılık Ticaret Ltd. Şti. ile Çanakkale Dora Gıda İçecek İnşaat Petrol Tarım ve Hayvancılık Turizm Ticaret Ltd. Şti. unvanlı firmalara hakim kararlarıyla,

29.03.2018 tarihinde kayyım atandığı, kayyım heyetinin derhal göreve başlayarak firmaların taşınır ve taşınmaz malları, borç ve alacakları ile mali yapılarının tespiti ve maddi gerçeğin ortaya çıkarılması yönünde çalışmalar yürüttüğü, özellikle canlı hayvan bulunan çiftliklerle ilgili ivedi tedbirlerin alındığı,

Mali Suçları Araştırma Kuruluna yazı yazılıp Suç Gelirlerinin Aklanması suçu açısından ayrıntılı rapor düzenlenmesinin istendiği, yine Vergi Denetim Kuruluna yazı yazılarak vergi usul hukuku çerçevesinde inceleme yapılmasının talep edildiği,

Gerek Cumhuriyet Başsavcılığımıza ve gerekse diğer illerdeki Cumhuriyet Başsavcılıklarına başvurarak şikayetçi olan vatandaşlarla ilgili dosyaların Cumhuriyet Başsavcılığımızdaki ana dosya ile birleştirilip eldeki mali kayıtlar ile müşteki şikayetlerinde belirtilen maddi kayıpların karşılaştırılması yönündeki çalışmaların da devam ettiği.."

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