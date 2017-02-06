(EK BİLGİLERLERLE) THY REKLAM FİLMİ, SUPER BOWL FİNALİNDE YAYINLANDI

Haber: Hüseyin ASLIYÜCE / İstanbul

Geçtiğimiz yıl oldukça ses getiren "Batman v Superman" reklam kampanyasını ilk olarak, dünya genelinde 800 milyon kişinin takip ettiği Super Bowl'da izleyiciyle buluşturan Türk Hava Yolları'nın reklam filminin çekimlerinin yönetmenliğini, çok sayıda küresel markanın tanıtım projesinde imzası bulunan ünlü yönetmen Matthias Zentner yaptı. Son altı yıldır “Avrupa'nın En İyi Havayolu Şirketiö seçilen THY'nin reklam filminin çekimleri, geçtiğimiz ay Los Angeles’ta tamamlandı. Çekim etabı 10 saat süren ve toplamda 101 kişinin görev aldığı filmin, birçok uluslararası medya aracı üzerinden 4 kıtada, 16 TV kanalında aynı anda yayına alınması planlanıyor.

AYCI: YENİLİKLERİN PEŞİNDEYİZ

Konuyla ilgili THY Basın Müşavirliği'nden açıklama yapıldı. Oscar ödüllü Amerikalı aktör, yönetmen, seslendirme sanatçısı ve aynı zamanda pilot olan Morgan Freeman’la imzalanan anlaşmayla ilgili görüş bildiren Türk Hava Yolları Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı M. İlker Aycı şunları söyledi:

"Global büyüme stratejimiz doğrultusunda bu yıl da hız kesmeden yeni hatlar açmaya devam ediyoruz. Türkiye’nin küresel marka elçisi olarak bayrak taşıyıcımızın ve keza ülkemizin global imajına katkı sağlamak bizim için en önemli motivasyon. Bu bağlamda, Morgan Freeman ile yaptığımız anlaşma, küresel marka değerimize ve bilinirliğimize sağladığı katkı açısından büyük önem taşıyor. Bugüne kadar dünyaca ünlü isimlerle gerçekleştirdiğimiz reklam kampanyalarının geri dönüşlerinden oldukça memnunuz. Yeniliklerin peşindeyiz ve elbette ki hep daha iyiyi hedefliyoruz. Şimdiden büyük ses getirdiğini gördüğümüz Morgan Freeman'lı yeni reklam kampanyamızın, marka algımıza önemli ölçüde katkı sağlayacağına inanıyorum."

MORGEN FREEMAN: THY, ALANINDA ÖNCÜ BİR PROFİL

Böylesine prestijli bir marka ile işbirliği yapmanın onur verici olduğunu ifade eden Morgan Freeman da "Lisanslı bir pilot olarak uçmaya özel bir merakım var, bu nedenle bu projenin içerisinde olmak benim için son derece keyifli bir deneyim oldu. Yolcularına sunduğu benzersiz hizmet anlayışı sayesinde süreklilikle ödüle lâyık görülen, aynı zamanda inanılmaz lezzetli uçak içi ve özel yolcu salonu ikramlarına sahip Türk Hava Yolları, alanında öncü bir profil. Dünyanın en çok ülkesine uçan ve bu denli prestijli bir havayolu şirketiyle çalışmak, benim için büyük bir onur" dedi.

Türk Hava Yolları’nın geçtiğimiz yılın en fazla izlenen filmlerinden "Batman v Superman: Dawn of Justice" sponsorluğu kapsamında Ben Affleck, Henry Cavill ve Jesse Eisenberg gibi dünyaca ünlü isimlerin oynadığı reklam filmi yine ilk kez Super Bowl’da yayınlanmıştı. Bayrak taşıyıcı markanın bugüne kadarki reklam filmlerinde ise Kevin Costner, Lionel Messi, Kobe Bryant, Didier Drogba ve Caroline Wozniacki oynamıştı.

Ünlü aktör Morgan Freeman ile gerçekleştirilen reklam kampanyası, Türk Hava Yolları’nın faaliyet gösterdiği 120 ülkede gösterimde olacak. Kampanya Twitter üzerinden #itstime hashtagi ile takip edilebilecek olup, Youtube kanalından https://www.youtube.com/watch?v=p_gv6fRejLM web linki aracılığıyla da izlenebilecek.

Görüntü Dökümü:

----------------------------

-Reklam filmi

06.02.2017 - 08.45 - Haber Kodu : 170206022