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-  (ek bilgilerle yeniden) ÜNLÜ DİZİNİN ÇEKİLDİĞİ MAHALLEYE HELİKOPTER DESTEKLİ OPERASYON

Haber-Kamera: Ertan KILIÇ-Ozan URAL-Soner HASIRCIOĞLU/İstanbul İstanbul Narkotik polisi, aralarında Bahçelievler ve Fatih'in bulunduğu bir çok ilçede eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyon yapılan adresler arasında ünlü televizyon dizisi...

-  (ek bilgilerle yeniden) ÜNLÜ DİZİNİN ÇEKİLDİĞİ MAHALLEYE HELİKOPTER DESTEKLİ OPERASYON

Haber-Kamera: Ertan KILIÇ-Ozan URAL-Soner HASIRCIOĞLU/İstanbul
İstanbul Narkotik polisi, aralarında Bahçelievler ve Fatih'in bulunduğu bir çok ilçede eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyon yapılan adresler arasında ünlü televizyon dizisi Çukur'un çekildiği Balat'taki mahalleler de vardı.

UYUŞTURUCU ARARKEN SUİKAST TABANCASI BULDULAR
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri sokak satıcılarına yönelik 50 adrese eş zamanlı operasyon yaptı. Özel Harekat Timleri ve polis helikopterinin de destek verdiği operasyonda polisinin girdiği adreslerden biri de Fatih ilçesi Cibali Mahallesi'ndeki Araplar Sokak'tı. 3 katlı binanın çatı katında daireye giren polis ekipleri aramalarda suikast silahı olarak bilinen 
Glock marka tabanca, tabancaya ait fişekler ve bir adet pompalı tüfek ele geçirdi. Evde bulunan bir kişi gözaltına alındı. 

UYUŞTURUCU HAP ELE GEÇİRİLDİ
Operasyon yapılan adresler arasında Balat'ta Çukur dizisinin çekildiği mahalleler de vardı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, operasyonda 40 şüpheli gözaltına alındığı belirtildi. Adreslerde yapılan aramalarda 16 bin extacy hap ele geçirildiği de kaydedildi. Şüphelilerin Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nde sorgularının sürdüğü öğrenildi.

Görüntü dökümü:
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-Ekiplerin operasyona gidişi
-Özel Harekat Timlerinin binaya girişi
-Kapının kırılması 
-Çevre güvenliği alan Özel Harekat Timleri
-Evde bulunan malzemeler
-Şüphelinin evden çıkarılışı
-Ele geçirilen malzemelerin araca götürülmesi
-Genel ve detay görüntüler

25.04.2018 - 07.00 Haber Kodu : 180425004

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