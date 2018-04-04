(ek bilgilerle yeniden) RACİ ŞAŞMAZ'IN ŞİKAYETİ ÜZERİNE İNŞAAT FİRMASI YÖNETİCİLERİNE GÖZALTI

- Raci Şaşmaz: İncelemelerde şirketimin ve bize güvenen şahısların nitelikli dolandırılması, güvenin kötüye kullanması suçları başta olmak üzere elde ettiğimiz güçlü bulguları adli makamlarla paylaştık ve yasal gereğinin yapılmasını talep ettik.

Haber: Ali AKSOYER/İSTANBUL ()

Fikirtepe’deki kentsel dönüşüm projelerini, mali sorunlar nedeniyle durduran Pana Yapı’nın Yönetim Kurulu Başkanı Tayyar Raci Şaşmaz'ın "Beni dolandırdırdılar" şikayeti üzerine harekete geçen polis, 8 kişiyi gözaltına aldı. Şüphelilerin satış yapıyormuş gibi daireleri kendi akrabalarının üzerlerine geçirdikleri iddia edildi. Dolandırıcılığın boyutlarının milyonlarca dolar olduğu belirtildi.

RACİ ŞAŞMAZ ŞİKAYETÇİ OLDU

Pana Yapı Yönetim Kurulu Başkanı Raci Şaşmaz, birlikte iş yaptıkları inşaat firmasının üst düzey yöneticilerini dolandırıcılıkla suçlayarak savcılığa başvurması üzerine polis tarafından soruşturma başlatılmıştı. Raci Şaşmaz, isimlerini verdiği şüphelilerin şirketlerin içini boşaltarak kendilerine ve yakınlarına maddi kazanım sağladıklarını iddia etti.

POLİS BU SABAH 8 KİŞİYİ GÖZALTINA ALDI

Asayiş Şube Müdürlüğü, Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği tarafından bu sabah yapılan operasyonda haklarında dolandırıcılık şikayeti bulunan 8 kişi gözaltına alındı. Evlerinden alınan şüpheliler suçlamalarla ilgili sorgulanmak üzere Gayrettepe'de bulunan Asayiş Şube Müdürlüğüne getirildi. Olayla ilgili 3 kişinin ise evlerinde bulunamadığı gözaltına alınmaları için çalışmaların sürdüğü öğrenildi.

ŞAŞMAZ: EMNİYET GEREĞİNİ YAPTI

Bu arada PANA İnşaatın sahibi Tayyar Raci Şaşmaz, dolandırıcılık ile ilgili savcılığa yaptıkları suç duyurusunun ardından, emniyet tarafından gerçekleştirilen gözaltılarla ilgili yazılı bir basın açıklaması yaptı.

Şaşmaz'ın açıklaması şöyle:

“İş yaptığımız şirkette yaptırdığım hukuki ve mali denetlemeler sonucu ortaya maalesef vahim bir sonuç çıkmıştır. Bu sonuç üzerine şirketimin eski üst düzey yöneticileri K.U, Y.U ve N.T başta olmak üzere nitelikli dolandırıcılık suçunu işlemiş olduğunu düşündüğüm kişiler hakkında emniyete ve savcılığa şikayette bulundum. Fikirtepe’de kentsel dönüşüm projeleri yapan ve 2,5 yıl boyunca finansal yatırımcılarından olduğum bu şirketin yöneticilerinin suistimalinin tespit ve detaylandırılması altı ay süren yoğun hukuki ve mali incelemeler sonucu ancak oluşturulabilmiştir. İncelemelerde şirketimin ve bize güvenen şahısların nitelikli dolandırılması, güvenin kötüye kullanması suçları başta olmak üzere elde ettiğimiz güçlü bulguları adli makamlarla paylaştık ve yasal gereğinin yapılmasını talep ettik. Şüphelilerin İstanbul-Fikirtepe’de bir takım ada temsilcileri ile birlikte bu defa yeni projeler için halen rant peşinde olduklarına dair bir takım bulgular da tespit etmiş bulunmaktayız. Başka kişilerin de mağdur edilmemesi için bu duyuruyu yapma gereği duydum. Şüphelilerce, tüm hukuksuz eylemlere ve arsa sahiplerinin manipule edilerek şahsım ve konuyla hiçbir ilişkisi bulunmayan şirketlerimin hedef gösterilmeye çalışılmasına rağmen, taahhütlerin yerine getirilebilmesi için tarafımdan gereken tüm özveri hukuksal çerçevede yapılacaktır. Aldığımız önlemler ve çalışmalarımız, kullanılan ismimizin insanların güvenini ne kadar hakettiğini bir kez daha ortaya koyacaktır. Kamuoyunun bilgilerine saygılarımla arz ederim"



