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(EK BİLGİLERLE) ÜNLÜ GECE KLÜBÜ REİNA'DA YIKIM

Haber-Kamera: Ezgi ÇAPA / İstanbul Yılbaşı akşamı terör örgütü DAEŞ'in terör saldırısı sonucu 39 kişinin hayatını kaybettiği eğlence merkezi Reina'nın büyük bir kısmı iş makinalarıyla yıkıldı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi,...

(EK BİLGİLERLE) ÜNLÜ GECE KLÜBÜ REİNA'DA YIKIM

Haber-Kamera: Ezgi ÇAPA / İstanbul
Yılbaşı akşamı terör örgütü DAEŞ'in terör saldırısı sonucu 39 kişinin hayatını kaybettiği eğlence merkezi Reina'nın büyük bir kısmı iş makinalarıyla yıkıldı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Reina'nın mevzuata aykırı kısımlarının yıkıldığını açıkladı.

ÜNLÜ GECE KULÜBÜNÜN BÜYÜK BİR KISMI YERLE BİR 
Ortaköy'de bulunan ünlü gece kulübünün denize bakan kısımları ve locaları sabah saatlerinde iş makinalarıyla yıkıldı. Gece kulübünün çok küçük bir kısmının ayakta kaldığı görülürken yıkıntılar arasında çataldan tabağa, masadan koltuğa kadar eşyaların da yer aldığı gözlendi. Basın mensuplarının görüntü almak üzere girdiği yıkım alanına girilmemesi için güvenlik şeridi çekildi. Şirket yetkilileri yıkıma dair herhangi bir açıklama yapmadı.  

İBB'DEN AÇIKLAMA: MEVZUATA AYKIRI KISIMLAR YIKILDI 
İstanbul Büyükşehir Belediyesi, yaptığı yazılı açıklamada mevzuata aykırı kısımların yıkıldığını ifade etti. Reina ile ilgili İBB şu açıklamayı yaptı: "Beşiktaş İlçesi, Ortaköy Mahallesinde bulunan Reina isimli eğlence mekanında mevzuata aykırı kısımlar için İstanbul Büyükşehir Belediyesi Encümenince yıkım kararı alınmıştır. Encümen Kararına istinaden, bugün (22.05.2017), yapının mevzuata aykırı kısımlarının yıkım işlemi gerçekleşmiştir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

Görüntü Dökümü:
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-Reina'nın yıkılmış hali
-Genel ve detaylar

22.05.2017 - 12.05 - Haber Kodu : 170522085
22.05.2017 - 13.07 - Haber Kodu : 170522112

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