(EK BİLGİLERLE ) TBMM BAŞKANI KAHRAMAN: (ERKEN YEREL SEÇİM) ANAYASAYA GÖRE DE UYGUN DEĞİL

Özgür Deniz KAYA-Yılmaz BEZGİN / İSTANBUL, ()

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı İsmail Kahraman, veda turları kapsamında İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Mevlüt Uysal'ı Saraçhane'deki başkanlık binasında ziyaret etti.

Bir gazetecinin yerel seçimlerin erkene alınıp alınmayacağına dair bir sorusu üzerine TBMM Başkanı Kahraman, "Alınmaz. Çünkü Anayasa'ya göre de uygun değil. Seçimler hakkında Anayasa'da daha önceden hüküm var, yapılacak tarih hakkında. Genel seçimlerde yoktu; ama mahalli seçimde var. Zaten geldi. Mart'a ne kaldı? O, 3 ayı aday olarak düşünün. 6 aylık bir zaman kaldı. Ama onun ayrı bir formülünü ararlar mı bilmiyorum. Fakat zorlamanın gereği yok" dedi.



"HER SEÇİMİN ZAMANINDA OLMASI GEREKTİĞİNE İNANIYORUM"

TBMM Başkanı İsmail Kahraman, "Ben her seçimin zamanında olması gerektiğine inanıyorum. Ama bu erken seçimin de doğru yapılan bir hareket olduğuna inanıyorum. Sonucu da fevkalade oldu. Ülkemize hayırlı uğurlu olsun. İstikrarlı bir Türkiye... Geleceğe emin adımlarla yürüyeceğiz inşallah" diye konuştu.



ŞEREF DEFTERİNE YAZDIKLARINI OKUDU

Veda turları kapsamında İBB'den önce İstanbul Valiliği'ni de ziyaret ettiğini söyleyen TBMM Başkanı Kahraman, şeref defterine "İstanbul'umuzun değerli büyükşehir belediye başkanı Sayın Mevlüt Uysal beyefendiyi ziyarete geldim. Daha önceki tecrübeleri ve şahsiyetli yapısıyla bir dünya incisi olan İstanbul'umuza büyük katkıları olacağına inanıyorum. Kendisini, şahsında mesai arkadaşlarını tebrik ediyorum. Başarılar diliyorum" ifadelerini yazdı ve bir kez de yüksek sesle okudu.

"HER YİĞİDİN BİR YOĞURT YİYİŞİ VARDIR"

Kahraman, MHP Lideri Devlet Bahçeli'nin gazetelere verdiği ilan hakkında bir soru üzerine, "Her yiğidin bir yoğurt yiyişi vardır. Bahçeli Bey de böyle diyor. Benim beyanım değil ki, kendisinin beyanı. Ben dediklerimden mesulüm. Bu sualin muhatabı Sayın Bahçeli'nin kendisi. Milli bir öfkesi var, düşüncesi var. Kendisini böyle izah ediyor. Bırakalım da herkes kendini nasıl izah ederse etsin. Ambargo yok. Fikirlere ve kanaatlere ambargo yok. Şahıslara göre değerlendirmeyin, hiç eşelemeyin" dedi.

"TELAŞ DA YOK, TALAŞ DA YOK"

AK Parti Grup Başkan Vekili ve yeniden Kayseri milletvekili seçilen Mustafa Elitaş'ın "Üç siyasi parti anlaşırsa erken yerel seçim olur" açıklamasına dair konuşan TBMM Başkanı Kahraman, "Duymadım ama zannediyorum hukuki mani var. Anayasa Mahkemesi var. Partilerin anlaşması... O anlaşmaya göre yeniden bir kanun maddesi olarak Anayasaya girmesi uzun hadisedir. Ne lüzum var? Belli bir zaman zaten yaklaştı. İlk aday tespiti başlangıçlardan itibaren 3 ay ayırsak 6 aylık zaman kaldı, ne var? Telaş da yok talaş da yok" diye konuştu.

UYSAL'DAN "ADAY OLACAK MISINIZ" SORUSUNA YANIT

Bir gazetecinin "Aday olacak mısınız, erken seçime hazır mısınız" şeklindeki sorusunu yanıtlayan İBB Başkanı Uysal ise "Ben şu an görev yapıyorum. Seçime her zaman hazırız. Başkanımızın bahsettiği gibi bir Anayasa değişikliği zorunluluğu var. Partiler oturup Anayasa değişikliği yapar mı? Ben de o konuda zor bir ihtimal gibi görüyorum" ifadelerini kullandı.

Görüntü Dökümü:

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-Kahraman'ın açıklamaları

-Mevlüt Uysal'ın soruları yanıtlaması