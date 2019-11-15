(Ek bilgilerle) ŞİŞLİ'DE SİLAHLI SALDIRI:1 ÖLÜ 1  YARALI

*Silahlı saldırıda yaralanıp, hastaneye kaldırılan Arap uyruklu kişi hayatını kaybetti.

Haber-Kamera: Özgür EREN İSTANBUL ()

Şişli'de, sokakta yürüyen iki kişiye, otomobilden ateş açıldı. Saldırgan olay yerinden kaçarken, hastaneye kaldırılıp, tedavi altına alınan yaralılardan Arap uyruklu kişi hayatını kaybetti.

Olay, Esentepe Mahallesi Ecza Sokak'ta dün saat 22.00 sıralarında bir taksi durağının önünde meydana geldi. Sokakta yürüyen Nuri Ö. ve ismi öğrenilemeyen Arap uyruklu bir kişiye otomobilden ateş açıldı. Vücutlarının çeşitli yerlerine kurşunlar isabet eden Nuri Ö. ile Arap uyruklu kişi ağır yaralanarak yere yığıldı. 11 el ateş açtığı tespit edilen saldırgan geldiği otomobille kaçarak izini kaybettirdi. Çevredekilerin bildirmesiyle sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, yaralılara ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Olayı haber alıp, olay yerine gelen bir yakını yaralının yanından bir an olsun ayrılmadı. Yaralılardan biri özel hastaneye diğeri ise Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Hayati tehlikesi bulunan yaralılardan ismi öğrenilemeyen Arap uyruklu kişi yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Polis olay yerinde ve çevresinde bir süre incelemelerde bulundu. Kaçan saldırganın eşkali için çevredeki güvenlik kameraları incelendi. Olaya ilişkin soruşturma sürüyor. Silah seslerini duyan Halit Yaman "Arabamı park edip aşağıya indim. Maçın heyecanında herhalde havaya ateş ediyorlar zannettim. Sonra baktım ki birilerini vurmuşlar. Söylediklerine göre durumları ağırmış" dedi.

Görüntü Dökümü

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-Yaralının sedyedeki hali

-Ambulansı gelişi

-Yaralının ambulansa alınışı

-Yaralının yakınları

-Ambulansın gidişi

-Olay yerinden genel ve yakın detaylar

-Yerdeki kovanlardan detay görüntü

-Polis ekiplerinden detay görüntü

-Olay yeri inceleme polisinden görüntü

-Halit Yaman ile röportaj

15.11.2019 - 00.07 Haber Kodu : 191115005



