(Ek bilgilerle) SILA AHMET KURAL DAVASINDA SAVCILIK KARARA İTİRAZ ETTİ

Haber: Özden ATİK / İstanbul,

Oyuncu Ahmet Kural, şarkıcı Sıla Gençoğlu'nu darp ettiği gerekçesiyle 1 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırılan Ahmet Kural davasında yeni bir gelişme yaşandı. Kararı inceleyen savcı, "Tehdit" ve "Hakaret" suçlarından kararının kaldırılması için istinaf mahkemesine itirazda bulundu.

İstanbul 60 Asliye Ceza Mahkemesi'nin verdiği kararı inceleyen savcı Ramazan Ergül, İstinaf mahkemesi'ne itirazda bulundu. Savcı üç sayfalık itiraz dilekçesinde, Ahmet Kural ve avukatları tarafından dosyaya sunulan bilimsel mütalaadaki "olay yerine en yakın evden bir sesin duyulması veya tokat gibi bir sesin duyulup algılanmasının fiziki olarak mümkün olmadığı yönündeki rapora yer verildi.

İtiraz dilekçesinde, sanık Ahmet Kural'ın anlatımlarının yalnızca yaralama suçuna ilişkin olduğu, hakaret ve tehdit suçlarına ilişkin ikrar şeklinde beyanlarının olmadığını belirterek özel bilimsel mütalaa ve tanık H.Z.T'nin ifadelerinin birlikte değerlendirilmesi gerektiği anlatıldı. Mahkemenin bu bilimsel mütalaayı hükme esas almaması konusunda gerekçesinde yeterli açıklamada yapmadığı belirtilen itirazda, mütalaa hükme esas alınmamış ise de hakaret ve tehdit suçlarına etki etmesi kuvvetle ihtimal dahilinde olan mütalaa içeriğine dair resmi makamlar aracılığıyla rapor alınarak hüküm kurulması gerektiği belirtildi. Dilekçede, kararın usul ve esas yönünde kanuna aykırı bulunduğundan tehdit ve hakaret suçlarından kararının kaldırılması talep edildi.

TOPLAM 1 YIL 4 AY 20 GÜN HAPİS CEZASINA ÇARPTIRILMIŞTI

Mahkeme, 22 Nisan 2019 tarihinde verdiği kararında, Ahmet Kural'ı "Tehdit" suçundan 7 ay 15 gün, "Basit yaralama" suçundan 5 ay hapis, "Hakaret" suçundan ise 4 ay 5 gün hapis cezasına çarptırmıştı.Verilen hapis cezalarının ise sanığa verilen hürriyeti bağlayıcı cezanın, sabıkası olmayışı, suç işleme konusunda eğilimi olmaması ve yargılama süresince mahkemede olumlu kanaat edinildiğinden cezasının şartsız olarak ertelenmesine karar verilmişti.

SILA'NIN AVUKATINDAN AÇIKLAMA

Savcılığın itirazı üzerine Ahmet Kural'ın avukatı Sibel Aydın tarafından yapılan basın açıklaması şöyle:

"Bu kararın anlamı şudur, tüm yargılama süresinde Ahmet Kural'ın avukatları, Ahmet Kural'ın evinin içindeki seslerin yan evden duyulup duyulmayacağına ilişkin keşif yapılmasını istemekle mahkeme her seferinde bu keşif talebini reddetmiştir. Hatta 22 Nisan 2019 tarihli duruşmada Ahmet Kural'ın avukatları, 'yargılamaya uzatmaya yönelik bir amaçlarının olmadığını, 2-3 gün içinde keşif yapılıp bunun sonucuna göre derhal Cuma günü karar verilebileceğini' beyan etmişlerdir. Buna rağmen mahkeme yine de Ahmet Kural'ın avukatlarının keşif talebini reddetmişti. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Ahmet Kural hakkında üç ayrı suç olan "tehdit" "hakaret" ve "basit yaralama" nedeniyle hazırlanan iddianameye istinaden İstanbul 60. Asliye Ceza Mahkemesinde yapılan yargılama sonucunda Ahmet Kural hakkında verilen "tehdit" ve "hakaret" cezalarının usul ve esas yönünden kanuna aykırı bulunması nedeniyle kaldırılmasını talep etmiştir. Yani Ahmet Kural'ın mahkeme tarafından ciddiye alınmayan delilleri savcılık tarafından ciddiye alınmış ve verilen cezaların istinafta kaldırılması istenmiştir"

