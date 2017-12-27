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 (ek bilgilerle) SANCAKTEPE'DE DEHŞET EVİ:  2 KARDEŞİ ÇEKİÇLE ÖLDÜRDÜ, 1 KİŞİYİ DE AĞIR YARALADI

  Haber-Kamera: Cengiz ÇOBAN - İSTANBUL Sancaktepe Sarıgazi'de bir evde 2 kardeş çekiç ve bıçakla öldürüldü. Olay Sarıgazi Mahallesi Canan sokak bulunan 4 katlı binanın en üst katındaki dairede meydana geldi. 4 kişinin kaldığı...

 (ek bilgilerle) SANCAKTEPE'DE DEHŞET EVİ:  2 KARDEŞİ ÇEKİÇLE ÖLDÜRDÜ, 1 KİŞİYİ DE AĞIR YARALADI

 

Haber-Kamera: Cengiz ÇOBAN - İSTANBUL
Sancaktepe Sarıgazi'de bir evde 2 kardeş çekiç ve bıçakla öldürüldü.
Olay Sarıgazi Mahallesi Canan sokak bulunan 4 katlı binanın en üst katındaki dairede meydana geldi.
4 kişinin kaldığı belirtilen eve ihbar üzerine sabah saatlerinde çok sayıda polis ekibi sevk edildi.  Eve gelen polisler, Barış Kaymaz (41) ve  Metin Kaymaz (44) 'ın cesediyle karşılaştı. İki kardeşin çekiç ve bıçakla öldürüldüğü belirlendi.  Bir süre sonra yakındaki bir kahvehanede yine bıçak ve çekiçle Hüseyin Batmaz'ın ağır yaralandığı belirlendi. Olayla ilgili Mehmet B. gözaltına alındı. 
Mehmet B.'nin gece saatlerinde Metin Kaymaz'ı boğazını bıçakla keserek, Barış Kaymaz'ı ise başına çekiçle vurarak öldürdüğü belirlendi. Mehmet B.'nin saat 09.00 sıralarında gittiği kahvehanede de diğer ev arkadaşı Hüseyin Batmaz'ı çekiç ve bıçakla ağır yaraladığı öğrenildi.

"SABAH ÇOK SES VARDI"
Sabah saatlerinde daireden gürültüler geldiğini belirten alt komşu Gönül Arslan, "Bekar evi; ama anne babası memlekette. Arkadaşları falan gelip gidiyordu. Sabah çok ses vardı. Önceden de sesler geliyordu bir şey düştüğünü zannettim" diye konuştu.
Savcı ve polisin olay yerindeki incelemesi sürüyor. 

Görüntü Dökümü:
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-Komşuların görüntüsü
-Binada yaşayanlardan görüntü
-Komşusu Gönül Arsan ile röp
-Polisin inceleme çalışması
-Cenaze aracından görüntü
-Genel ve detay görüntüler

27.12.2017 - 10.22 - Haber Kodu : 171227014
27.12.2017 - 11.18 - Haber Kodu : 171227032

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