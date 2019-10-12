(Ek Bilgilerle)PENDİK'TE OTOMOBİL DURAĞA DALDI: 4 YARALI
- KAZA ANI GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI - Kazaya neden olan araç durmayarak kaçtı Çağrı ÇALIŞKAN - Çağatay KENARLI / İSTANBUL - Pendik'te lüks otomobilin kaza sonrası savrularak durakta bekleyenlere çarpmasıyla 1'i ağır 4 kişi yaralandı. Güvenlik...
- KAZA ANI GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI
- Kazaya neden olan araç durmayarak kaçtı
Çağrı ÇALIŞKAN - Çağatay KENARLI / İSTANBUL - Pendik'te lüks otomobilin kaza sonrası savrularak durakta bekleyenlere çarpmasıyla 1'i ağır 4 kişi yaralandı.
Güvenlik kameralarına saniye saniye yansıyan kaza, saat 13.40 sıralarında Velibaba Mahallesi Ankara Caddesi üzerinde meydana geldi. Plakası alınamayan hafif ticari aracın çarptığı Mehtap Baysal'ın kullandığı 34 MLS 02 plakalı lüks otomobil, savrularak durakta bekleyenlerin arasına daldı. Kazada otobüs bekleyen Tekin Zafer, eşi Viktoria Zafer ve çocukları Melisa ile Mert yaralandı. Kazaya neden olan aracın sürücüsü, durmayarak kaçtı. Kazanın bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, ilk müdahalelerinin ardından yaralıları Marmara Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Tedavi altına alınan yaralılardan baba Tekin Zafer'in durumunun ağır olduğu öğrenildi.
Polis, kazaya ilişkin soruşturma başlatırken kazaya neden olup aracıyla uzaklaşan sürücünün kimliğini belirlemeye çalışıyor.
Görüntü dökümü:
--------------
GÜVENLİK KAMERA GÖRÜNTÜLERİ
-Hafif ticari aracın, aynı yönde seyir halinde lüks otomobile çarpması
-Lüks otomobilin savrularak durağa dalması
AKTÜEL-
-Görgü tanığı röp.
-Olay yerinden detaylar
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminde oyunu hangi partiye vereceksin?
|İmsak
|05:41
|Güneş
|07:06
|Öğle
|12:56
|İkindi
|16:02
|Akşam
|18:35
|Yatsı
|19:54
|Takımlar
|O
|P
|1. Alanyaspor
|7
|14
|2. Sivasspor
|7
|12
|3. Trabzonspor
|7
|12
|4. Konyaspor
|7
|12
|5. Fenerbahçe
|7
|11
|6. Başakşehir
|7
|11
|7. Antalyaspor
|7
|11
|8. Gaziantep FK
|7
|11
|9. Malatyaspor
|7
|10
|10. Galatasaray
|7
|10
|11. Göztepe
|7
|9
|12. Beşiktaş
|7
|8
|13. Denizlispor
|7
|8
|14. Ankaragücü
|7
|8
|15. Çaykur Rizespor
|7
|8
|16. Kasımpaşa
|7
|7
|17. Gençlerbirliği
|7
|3
|18. Kayserispor
|7
|3
|Takımlar
|O
|P
|1. Ümraniye
|7
|14
|2. Hatayspor
|7
|14
|3. Balıkesirspor
|7
|13
|4. Akhisar Bld.Spor
|7
|13
|5. Fatih Karagümrük
|7
|12
|6. Altay
|7
|12
|7. Bursaspor
|7
|12
|8. Keçiörengücü
|7
|11
|9. Adana Demirspor
|7
|10
|10. İstanbulspor
|7
|10
|11. Erzurum BB
|7
|10
|12. Osmanlıspor
|7
|10
|13. Menemen Belediyespor
|7
|7
|14. Adanaspor
|7
|6
|15. Altınordu
|7
|5
|16. Giresunspor
|7
|5
|17. Boluspor
|7
|2
|18. Eskişehirspor
|7
|-2
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|8
|24
|2. Man City
|8
|16
|3. Arsenal
|8
|15
|4. Leicester City
|8
|14
|5. Chelsea
|8
|14
|6. Crystal Palace
|8
|14
|7. Burnley
|8
|12
|8. West Ham
|8
|12
|9. Tottenham
|8
|11
|10. Bournemouth
|8
|11
|11. Wolverhampton
|8
|10
|12. M. United
|8
|9
|13. Sheffield United
|8
|9
|14. Brighton
|8
|9
|15. Aston Villa
|8
|8
|16. Newcastle
|8
|8
|17. Southampton
|8
|7
|18. Everton
|8
|7
|19. Norwich City
|8
|6
|20. Watford
|8
|3
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|8
|18
|2. Barcelona
|8
|16
|3. Atletico Madrid
|8
|15
|4. Granada
|8
|14
|5. Real Sociedad
|8
|13
|6. Sevilla
|8
|13
|7. Athletic Bilbao
|8
|12
|8. Valencia
|8
|12
|9. Villarreal
|8
|11
|10. Levante
|8
|11
|11. Osasuna
|8
|11
|12. Getafe
|8
|10
|13. Real Valladolid
|8
|10
|14. Eibar
|8
|9
|15. Celta de Vigo
|8
|9
|16. Real Betis
|8
|9
|17. Deportivo Alaves
|8
|8
|18. Mallorca
|8
|7
|19. Espanyol
|8
|5
|20. Leganés
|8
|2