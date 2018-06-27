(ek bilgilerle) KEDİYİ DENİZE ATAN KİŞİ YAKALANDI





*Gözaltına alınan kişi emniyetten serbest bırakılırken "Hayvana fena muamele" suçundan adli para cezası verileceği öğrenildi.

Haber: Ali AKSOYER-İSTANBUL

Üsküdar'da kucağındaki kediyi denize fırlatırken kameralara yansıyan 27 yaşındaki U.E. gözaltına alındı. Güven Timleri tarafından yakalanan zanlının uyuşturucunun etkisiyle olayı gerçekleştirdiğini söylediği öğrenildi.

Üsküdar'da güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde, Cuma sabah saat 05.00 sıralarında kimliği belirsiz bir kişi sahilde gezen yavru kediyi kucağına alıp sevmişti.



KEDİYİ DENİZE FIRLATIP KAÇTI

Daha sonra kediyle yürüyen kişi, kucağındaki kediyi denize fırlatarak koşarak kaçtı.O anlar güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Denize atılan kedi, güvenlik görevlileri ve esnaflar tarafından süzgeç yardımıyla tekneye çıkartılmıştı. İstanbul Güven Timleri Şube Müdürlüğü ekipleri, güvenlik kamera görüntülerine de yansıyan olayı gerçekleştiren zanlının peşine düştü. Güven timleri, kediyi denize fırlatan kişinin 27 yaşındaki U.E. olduğunu tespit etti. Kadıköy İskele'de düzenlenen operasyonda U.E. gözaltına alındı.



UYUŞTURUCUNUN ETKİSİYLE YAPTIM

Gözaltına alınan U.E'nin ifadesinde "Olay günü uyuşturucu almıştım. Uyuşturucunun etkisiyle böyle çirkin bir hareket yaptım" dediği öğrenildi.



İDARİ PARA CEZASI VERİLECEK

U.E., emniyet işlemlerinin ardından serbest bırakılırken, dosyası, soruşturmayı yürüten İstanbul Anadolu Adalet Sarayı'na gönderildi.

İstanbul Anadolu Adalet Sarayı Kabahatler Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında U.E.'ye, "Hayvana fena muamele" suçundan adli para cezası verileceği öğrenildi.

Görüntü Dökümü:

-Zanlının fotoğrafı

-ARŞİV

-Olay anı güvenlik kamerası

-Röportajlar