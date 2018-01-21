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(ek bilgilerle) KADIKÖY'DE 12 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Haber: İhsan YALÇIN - Kamera: Ramazan EĞRİ - Harun UYANIK - Ümit TÜRK / İstanbul Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Afrin'deki terörist gruplara yönelik başlattığı, 'Zeytin Dalı Harekatı'nı protesto için Kadıköy'de toplanmak isteyen 12...

(ek bilgilerle) KADIKÖY'DE 12 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Haber: İhsan YALÇIN - Kamera: Ramazan EĞRİ - Harun UYANIK - Ümit TÜRK / İstanbul
Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Afrin'deki terörist gruplara yönelik başlattığı, 'Zeytin Dalı Harekatı'nı protesto için Kadıköy'de toplanmak isteyen 12 kişi gözaltına alındı.
Polis, Kadıköy Altıyol ve çevresinde geniş güvenlik önlemi aldı. Polis burada toplanmalara izin vermedi. Bahariye Caddesi'nde ve ara sokaklarda slogan atan 12 kişi gözaltına alındı. 
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan edinilen bilgiye göre, şüpheli 12 kişi hakkında, "PKK/PYD propagandası yaptığı" suçlamasıyla işlem yapıldığı öğrenildi. Polisin dağılın uyarısına rağmen eyleme devam etmeleri üzerine gözaltına alındıkları belirtilen kişilerin, emniyetteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

Görüntü Dökümü:
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-Slogan atan kadının gözaltına alınması
-Polisin aldığı güvenlik önlemi
-Caddede eylemcileri kovalaması
-Gözaltılar
-Slogan atanlar
-Polisin müdahalesi
-Genel ve detaylar
 

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