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(Ek bilgilerle) İSTANBUL ADALET SARAYI'NDA ŞOK EDEN OLAY
*Hastaneye kaldırılan İbrahim Özkan hayatını kaybetti. Özden ATİK - Ruken KADIOĞLU - İstanbul - ÇAĞLAYAN'daki İstanbul Adalet Sarayı'nda intihar girişimi şoku yaşandı. Edinilen bilgiye göre, 35 yaşındaki İbrahim Özkan duruşmalar...
GÜNDEM 07.11.2019, 13:57
*Hastaneye kaldırılan İbrahim Özkan hayatını kaybetti.
Özden ATİK - Ruken KADIOĞLU - İstanbul - ÇAĞLAYAN'daki İstanbul Adalet Sarayı'nda intihar girişimi şoku yaşandı.
Edinilen bilgiye göre, 35 yaşındaki İbrahim Özkan duruşmalar devam ederken 7. kattan atladı. Adliyenin atruim alanına düşen Özkan'ın öldüğü sanılarak üzerine gazete örtüldü. Bir süre sonra gelen sağlık ekipleri, Özkan'ın yaşadığını belirledi. Ambulansla hastaneye kaldırılan İbrahim Özkan yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.
Görüntü Dökümü:
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-Adliyeden görüntüler
-Polisin önlemi
-Yukarıdan çekilen görüntüler
-Ambulansla götürülmesi
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