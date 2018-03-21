  (ek bilgilerle geniş haber) KAÇARKEN PARALAR YOLA SAÇILDI

- BASIN EKSPRES YOLUNU BİRBİRİNE KATAN GASPÇILAR YAKALANDI

* Çaldıkları lüks araçla gasp yapan 3 şüpheli, polisin dur ihtarına uymadı. Polis ateş açtı, şüpheliler araçlara çarpa çarpa ilerledi.

* Basın Ekspres yolunda dehşet saçan şüpheliler 7 araca çarptı, yaya olarak kaçmaya çalıştı.

* Kaçarken yan yolu ayıran duvar üstünden atlayan şüphelilerin para dolu çantası yere düştü. Paralar yola saçılırken şüphelilerden biri bir miktar parayı alarak uzaklaştı. Yoldaki 290 bin lira ise polise teslim edildi.

* Kaçan gaspçılar bir süre sonra yakalanırken yaklaşık 10 bin liranın kayıp olduğu öğrenildi.



Haber-Kamera: Ersan SAN - İSTANBUL

Basın Ekspres yolunu birbirine katan 3 gaspçı yakalandı.

Küçükçekmece'de tapu müdürlüğü önünde dün akşam bir kişiyi gasp ederek 300 bin lirayı alan 3 şüpheli, çalıntı lüks araçla kaçmaya başladı. Polis, şüphelileri takibe aldı. Şüpheliler polisin 'dur' ihtarına uymadı. Basın Ekspres yolunda Ankara istikametinde kaçan şüphelilerin arkasından polis havaya ateş açtı. Kovalamacayı fark eden bazı sürücüler yolu kesmeye çalıştı. Ancak şüpheliler bu araçlara çarparak yollarına devam etti. Şüpheliler, biri TIR, 7 araca çarptı. Kovalamaca İkitelli mevkiinde son buldu. Yolu kesen sürücüler nedeniyle daha fazla ilerleyemeyen 3 şüpheli, aracı terk ederek yaya olarak kaçmaya devam etti.

KAÇARKEN GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDILAR

Şüpheliler aracı terk ettikten sonra kaçarken güvenlik kamerasına yansıdılar. Görüntülerde kaçarken yan yolu ayıran duvar üstünden atlayan şüpheliler, 300 bin lira dolu çantayı yere düşürüyor. Paralar yola saçılırken şüphelilerden biri bir miktar parayı alarak uzaklaşıyor. Yoldaki 290 bin lira ise bir sürücü tarafından toplanıp polise teslim edildi.

3 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Polis yaptığı çalışma sonucu önce şüphelilerden birini daha sonra ise diğer ikisini gözaltına aldı. Şüphelilerin kaçarken çantadan aldığı yaklaşık 10 bin liranın ise kayıp olduğu öğrenildi.

Görüntü Dökümü:

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-GÜVENLİK KAMERASI

-Şüphelilerin kaçısı

-Para dolu çantayı düşürmeleri

-Paranın yola saçılması

-Şüphelinin bir miktar parayı alması

-Şüphelilerin kaçışı

-Bir sürücünün parayı toplaması



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-Şüphelilerin çarptığı araçlar

-Sürücülerle röportajlar

-Yoldan detaylar

-Şüphelilerin kaçtığı otomobil (beyaz araç)

-Polislerin incelemesi



