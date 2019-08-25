(Ek bilgilerle) GAZİOSMANPAŞA'DA TEMİZLİK İŞÇİLERİNE SİLAHLI SALDIRI

*Silahlı saldırıyı düzenleyen 17 yaşındaki K.S. gözaltına alınırken, temizlik işçilerinin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Haber-Kamera: Cemil ÖZDEMİR/İSTANBUL ()

Gaziosmanpaşa'da 17 yaşındaki K.S. kıraathane önünde tartıştığı kahvaltı yapan temizlik işçilerine ateş açtı. Olayda iki temizlik işçisi yaralandı.

Olay, saat 06.30 sıralarında Bağlarbaşı Mahallesi Bağlarbaşı Caddesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir kıraathanenin önünde kahvaltı yapan temizlik işçileri Deniz E. (37) ile Serdar T. (41) o sırada yoldan geçen K.S (17) ile bilinmeyen bir nedenle tartışmaya başladı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavganın ardından olay yerinden ayrılan K.S bir süre sonra yanına silah alıp tekrar olay yerine geldi. K.S (17) kıraathane önünde oturan Serdar T. (41) ve Deniz E. (37) 'ye silahla ateş etti. 2 temizlik görevlisi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Polis ekipleri şüpheli K.S 'yi kovalamaca sonucu yakalayarak gözaltına alırken, yaralanan Serdar T. ve Deniz E. olay yerine gelen ambulansla çevredeki hastanelere götürüldü. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Çevrede güvenlik önlemi alan polis ekipleri olay yerinde inceleme yaptı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Görüntü Dökümü

-Polis ekipleri ve bekçilerden görüntü

-Olay yeri inceleme çalışması

-Çevreden görüntü

-Genel ve Detaylar