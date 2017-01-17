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(ek bilgilerle)FSM'DE İNTİHAR...

Hasan YILDIRIM - Özgür EREN, İstanbul Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nden atlayarak hayatını kaybeden kişinin kimliği belirlendi. Üzerinden kimlik çıkmayan kişinin 37 yaşındaki Ali Fuat Çakmak olduğu tespit edildi. Edinilen bilgiye göre...

(ek bilgilerle)FSM'DE İNTİHAR...

Hasan YILDIRIM - Özgür EREN, İstanbul

Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nden atlayarak hayatını kaybeden kişinin kimliği belirlendi. Üzerinden kimlik çıkmayan kişinin 37 yaşındaki Ali Fuat Çakmak olduğu tespit edildi.

Edinilen bilgiye göre bir kişinin köprüden atladığı yolunda bilgiye ulaşan polis, Deniz polisi vasıtasıyla danizde arama çalışmalarına başladı. 30 - 35 yaşlarında bir erkeğe ait cansız beden karaya çıkarıldı. Sağlık ekiplerinin burada yaptığı incelemenin ardından cansız beden Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. Yaşamına son veren kişinin giysilerinde kimliğini belirleyecek bir belge çıkmadı. Polis daha sonra yaptığı çalışmalarda köprüden atlayarak hayatını kaybeden kişinin 37 yaşındaki Ali Fuat Çakmak olduğu tespit edildi.

Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.

Görüntü Dökümü:

Deniz Polisi tarafından Bebek İskelesine çıkarılan kişi

Sağlık ekiplerinin kontrolleri

Cesedin kıyıya çıkarılması

Genel ve detaylar



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