(Ek Bilgilerle)ESKİ MİLLETVEKİLİNİN OĞLU SİLAHLA KENDİSİNİ YARALADI

-Annesinin tabancasını temizlerken kazayla kendini vurmuş

Haber-Kamera: Cengiz ÇOBAN - Ramazan EĞRİ - Çağatay KENARLI / İstanbul

ESKİ İstanbul milletvekili Gülseren Topuz'un doktor oğlu Berk Topuz kendisini silahla yaraladı.

Gülseren Topuz ile İstanbul Üniversitesi Onkoloji Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Erkan Topuz'un oğulları olan Berk Topuz (37), iddiaya göre Nakkaştepe'deki evlerinde silahla kendisini vurdu. Silah sesini duyan komşularının ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kolundan yaralandığı öğrenilen Topuz, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Üsküdar İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, olaya ilişkin soruşturma başlattı. İlk incelemede Berk Topuz'un, temizlediği sırada annesinin tabancasının kazayla patlaması sonucu yaralandığı tespit edildi. Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.

Görüntü Dökümü:

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-Olay yerinden görüntü

-Polis ve sağlık ekipleri

-Detaylar