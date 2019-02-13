(ek bilgilerle) ESKİ FUTBOLCU UĞUR TÜTÜNEKER BERAAT ETTİ

Serpil KIRKESER / İSTANBUL, ()

15 Temmuz darbe girişiminin ardından başlatılan FETÖ /PDY soruşturması kapsamında hakkında “Terör örgütü üyeliği" suçundan hakkında dava açılan eski milli futbolcu Uğur Tütüneker, atılı suçu işlediği sabit olmadığından beraat etti. Davanın ardından açıklama yapan Tütüneker, "Adalet yerini buldu. Şu an 2.5 - 3 senelik bir süre geçti. Biz de karardan mutluyuz" dedi.

Mahkeme heyeti, davanın diğer sanıkları Arif Erdem ve İsmail Demiriz hakkındaki dosyaları ise ayırdı. Duruşmada mütaala veren savcı, İsmail Demiriz’in "FETÖ / PDY silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 7,5 yıldan 15 yıla kadar hapsini istedi.

SAVCI MÜTALAASINI AÇIKLADI

İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada tutuksuz sanıklar İsmail Demiriz ve Uğur Tütüneker hazır bulundu. Duruşmada esas hakkındaki mütalaasını açıklayan savcı, Fetullahçı Terör Örgütü / Paralel Devlet Yapılanması'nın terör örgütü olduğunu, FETÖ /PDY silahlı terör örgütü silahlı kanadının yanında paralel devlet yapılanması şeklinde örgütlendiğini, devletin her alanında olduğu gibi toplumu ilgilendiren yaşam alanlarında örgütlenme içerisine girdiğini belirtti.

Mütalaada, "Özellikle spor dalları içinde futbolun en popüler spor dalı olması, milyonları peşinden sürüklemesi, ekonomik ve reklam boyutunun büyük olması, asıl amacının dışında farklı baskı aracı olarak kullanmaya elverişli olması nedeniyle bu alan örgüt elebaşı tarafından özellikle seçilmiştir. Futbol camiası içerisindeki futbol oynayan örgüt elemanları ve bunlardan sorumlu örgüt imamları eliyle futbolun içerisine sızmışlar ve örgütün amaç ve fikirleri doğrultusunda futbolu yönlendirerek amaçlarına ulaşmak için araç olarak kullanmaya çalışmışlardır. Örgüt yıllık bütçeleri milyon dolarları bulan çok sayıda insanla taraftarlık bağı bulunan büyük klüpleri ele geçirmeyi düşünmüştür" denildi.

DEMİRİZ'İN 15 YILA KADAR HAPSİ İSTENDİ

İsmail Demiriz'in ikametinde yapılan aramada evinde 1 dolar bulunduğu, Fetullah Gülen ile çekilen 2 adet fotoğrafını evinin vitrininde sakladığı, örgüt liderinin baş harflerinin yazılı olduğu M.F.G. ibareli işlenmiş gömlek bulunduğu anlatılan mütalaada, Demiriz'in sosyal medya hesabı twitter'dan terör örgütü ile iltisaklı hesapları takip ettiği, örgüt ile devamlılık ve süreklilik arz edecek şekilde organik bağ kurduğuna dair delillerin olduğunun anlaşıldığı kaydedildi. İsmail Demiriz'in FETÖ firarisi Hakan Şükür ile birlikte Galatasaray'da oynadığı dönemde örgüt içine ilk giren kişilerden olduğu iddia edilen mütalaada, Demiriz'in yakalandığı güne kadar örgütle bağını sürdürdüğü belirtilerek "FETÖ / PDY silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 7,5 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası verilmesi talep edildi.

TÜTÜNEKER'İN BERAATİ İSTENDİ

Uğur Tütüneker hakkında "FETÖ / PDY silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan kamu davası açıldığı ifade edilen mütalaada, sanığın mahkumiyetine yetecek nitelikte kesin ve inandırıcı delil elde edilemediğinden beraati istendi. Mütalaada, hakkında yakalama kararı bulunan Arif Erdem'in dosyasının ise ayrılması talep edildi.

DOSYALAR AYRILDI

Mahkeme heyeti, davanın 3 sanığının da dosyalarının ayrılmasına ve ayrı ayrı yargılanmalarına karar verdi. Mahkeme heyeti, İsmail Demiriz’in esas hakkındaki savunmasını hazırlaması için gelecek duruşmaya kadar süre verdi.

MAHKEME YENİDEN DURUŞMA AÇTI

Mahkeme verdiği kararın ardından dosyası ayrılan Uğur Tütüneker ile ilgili olarak yeniden duruşma açtı. Söz verilen tutuksuz sanık Uğur Tütüneker, "Beraatımı talep ediyorum" dedi. Mahkeme heyeti, sanık Uğur Tütüneker'in atılı suçu işlediği sabit olmadığından beraatine karar verdi.

TÜTÜNEKER: MUTLUYUZ

Davanın ardından açıklama yapan Uğur Tütüneker, "Adalet yerini buldu. Şu an 2.5 - 3 senelik bir süre geçti. Biz de karardan mutluyuz" ifadelerini kullandı.

Görüntü Dökümü:

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-Tütüneker'in açıklaması

