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(ek bilgilerle)- ESENYURT'TA TAMİRHANEDE YANGIN : 6 ARAÇ YANDI

  Haber-Kamera: Ersan SAN - İSTANBUL Esenyurt'ta bir oto tamirhanesinde çıkan yangında 6 araç hasar gördü.  Esenyurt İstiklal Mahallesi 565 sokakta bulunan tek katlı oto tamirhanesinde saat 15.00 sıralarında henüz bilinmeyen bir nedenden...

(ek bilgilerle)- ESENYURT'TA TAMİRHANEDE YANGIN : 6 ARAÇ YANDI

 

Haber-Kamera: Ersan SAN - İSTANBUL

Esenyurt'ta bir oto tamirhanesinde çıkan yangında 6 araç hasar gördü. 
Esenyurt İstiklal Mahallesi 565 sokakta bulunan tek katlı oto tamirhanesinde saat 15.00 sıralarında henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Bir süre sonra olay yerine gelen Kıraç itfaile ekipleri yangına müdahale etti. Ancak iş yerinin tamamına yayılan alevlere müdahalede yetersiz kalınca Beylikdüzü itfaiyesi de yardıma geldi. Yaklaşık yarım saat süren çalışmaların ardından yangın güçlükle kontrol altına alındı. 

YANGIN CEP TELEFONU KAMERASINDA
İş yerindeki yangın anı cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Görüntülerde itfaiye ekiplerinin alev alev yanan tamirhaneye müdahalesi yer alıyor. Yangında içeride bulunan 6 otomobil kullanılamaz hale geldi. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

Görüntü Dökümü:
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CEP TELEFONU
-Alev alev yanan iş yeri
-İtfaiyenin müdahalesi
-AKTÜEL GÖRÜNTÜ
-İtfaiyenin çalışması
-İşyeri
-Detaylar

09.01.2018 - 15.12 Haber Kodu : 180109146
09.01.2018 - 15.37 Haber Kodu : 180109152

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