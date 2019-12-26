(Ek bilgilerle) ESENYURT'TA HURDAYA DÖNEN OTOMOBİLDEKİ UZMAN ÇAVUŞ HAYATINI KAYBETTİ 

Ersan SAN/İSTANBUL () ESENYURT'TA sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil önce önündeki kamyonete sonra da bariyerlere çarparak, savruldu. Hurdaya dönen otomobildeki 2 kişiden Uzman Çavuş Murat Kurt hayatını kaybederken, sürücü Celal D. yaralandı.

Kaza, saat 21.15 sıralarında Esenyurt, Hadımköy-TEM Bağlantı Yolu'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Hadımköy yönüne giden 34 PT 2814 plakalı otomobil, sürücüsü Celal D.'nin kontrolünden çıkarak önce önündeki kamyonete sonra da bariyerlere çarptı. Otomobil, çarpmanın şiddetiyle yola savruldu. Çevredeki diğer sürücülerin ihbarıyla olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kaza nedeniyle otomobil hurdaya dönerken, içinde bulunan 2 kişi araçta sıkıştı. İtfaiye ekipleri araçta sıkışan 2 kişiyi çıkararak, sağlık ekiplerine teslim etti. Yaralılar ambulansla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Kazada araçta bulunan ve Uzman Çavuş olduğu öğrenilen Murat Kurt hayatını kaybederken, Celal D.'nin tedavisine devam ediliyor. Öte yandan kamyonet sürücüsü Emre C. gözaltına alınırken, polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Görüntü Dökümü:

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-Olay yerinden görüntüler

-Yaralıların çıkarılması

-Ambulansa konulması

-Hayatını kaybeden kişinin fotoğrafı



