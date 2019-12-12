(Ek bilgilerle) ESENYURT'TA HAREKETLİ ANLAR, POLİS ELİNDE SİLAH OLAN ŞÜPHELİYİ BÖYLE VURDU 

-Esenyurt'ta çıkan kavgada elinde silah olan şüpheliyi polis bacağından vurdu.

-Şüphelinin vurulma anı kameralara yansıdı.

-Yaralı şüpheliyi otomobile taşımak isteyen kişiye biber gazı sıkılarak engel olundu.

-Kavgada başına aldığı satır darbesiyle yaralanan bir kişinin durumunun ciddi olduğu öğrenildi.

Haber-Kamera: Veysel TİMDU-Yılmaz OKUR/İSTANBUL ()

ESENYURT'ta iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 8 kişi yaralandı. Polis, elinde pompalı silah olan şüphelilerden birini bacağından vurarak, gözaltına alırken yaralı şüpheliyi buradan götürmek isteyen akrabasına da biber gazı sıkılarak engel olundu.

Olay Esenyurt, Örnek Mahallesi 1450 Sokakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre saat 20.30 sıralarında sokakta karşılaşan iki grup arasında daha önce emanet alınan mermer kesme makinasının iade edilmemesi nedeniyle tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavgada önce bıçaklar ve silahlar çekildi. İhbar üzerine olay yerine polis sevk edildi. Kavgada sokak savaş alanına dönerken, 8 kişi yaralandı. Olay yerine gelen polis kavga edenleri havaya ateş ederek ayırmaya çalıştı. Bu sırada gruptakilerden silahlı Faruk U. polisin dört el havaya ateş etmesine rağmen elindeki silahı bırakmayınca tarafından bacağından vurularak etkisiz hale getirildi. Bacağından yaralanan Faruk U.'yu olay yerinden otomobile bindirerek götürmeye çalışan ve akrabası olduğu öne sürülen kişiye polis engel oldu. Polis yaralıyı götürmekte ısrar eden kişiyi biber gazı sıkarak etkisiz hale getirdi. Polis, kavgaya karışan şüphelileri gözaltına aldı.

BAŞINA SATIR DARBESİ ALAN BİR KİŞİ AĞIR YARALANDI

Yaralanan Şükrü K., Eshat K., Vural K., Faruk U. Sinan D. Mevlüt U. Polat U. ve Bahattin U. ise olay yerine gelen ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Başına satırla vurulan Vural K. Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alınan Vural K.'nın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Polis ekipleri olayın yaşandığı sokağı kapatarak, güvenlik önlemi aldı. Olay yeri inceleme ekipleri de çevrede delil aradı. Polis olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı.

Görüntü Dökümü:

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-Polisin şüpheliyi vurması (özel)

-Şüphelinin akrabasının yaralıyı otomobile taşımaya çalışması (özel)

-Yerde yatan yaralı şüpheli (özel)

-Şüphelinin akrabasına biber gazı sıkılması(özel)

-Olay yerindeki kavgaya karışan diğer yaralılar (özel)

-Polis ekipleri

-Bir şüphelinin gözaltına alınması

-Sağlık ekipleri

-Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışması

-Olay yerinde güvenlik önlemi alan çevik kuvvet ekipleri

-Olay yerindeki zırhlı araçlar

-Genel ve detay görüntüler

-Genel ve detaylar