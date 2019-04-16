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(Ek Bilgilerle)DENİZ KUVVETLERİ KOMUTANLIĞI'NA TESLİM EDİLEN SİHA İLK TEST UÇUŞUNU YAPTI

İbrahim YILDIZ/İSTANBUL, ()  Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na teslim edilen Bayraktar TB2 Silahlı İnsansız Hava Aracı (SİHA), donanma adına ilk test uçuşunu Akdeniz semalarında gerçekleştirdi.  BAYKAR tarafından tasarlanan Bayraktar TB2...

(Ek Bilgilerle)DENİZ KUVVETLERİ KOMUTANLIĞI'NA TESLİM EDİLEN SİHA İLK TEST UÇUŞUNU YAPTI

İbrahim YILDIZ/İSTANBUL, () 
Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na teslim edilen Bayraktar TB2 Silahlı İnsansız Hava Aracı (SİHA), donanma adına ilk test uçuşunu Akdeniz semalarında gerçekleştirdi. 
BAYKAR tarafından tasarlanan Bayraktar TB2 Silahlı İnsansız Hava Aracı SİHA'lardan donanmaya 10 adet teslim edildi. Test uçuşlarına başlayan SİHA'lar bundan böyle "Mavi Vatan"ı 24 saat aralıksız gözleyip, olası tehlikelere karşı önleme ve müdahale görevi yapacak. 
Donanma adına yapılan ilk test uçuşunu Baykar Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar Twitter hesabından paylaştı. Bayraktar paylaştığı videoya "Deniz Kuvvetlerimizin Bayraktar SİHA'sı Akdeniz semalarında ilk test uçuşunu yaptı. 'Bismillah Vira' dedi" açıklamasını da ekledi. 
Bu son teslimatlarla birlikte TSK ve Emniyet Genel Müdürlüğü envanterindeki Bayraktar TB2 İnsansız Hava Araçlarının sayısı 80'e yükseldi. Afrin Harekatında da görev alan Bayraktar İHA ve SİHA'ları toplamda 90 bin saatlik uçuş gerçekleştirmiş oldu.

Göründü Dökümü:
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-İlk test uçuşu görüntüsü 
 


 

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