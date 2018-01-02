(Ek bilgilerle)CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN CENAZE NAMAZINA KATILDI

Gülseli KENARLI - İdris TİFTİKÇİ / İSTANBUL

Cumhurbaşkanı Erdoğan, kas hastalığı sonucu hayatını kaybeden 23 yaşındaki Abdullah Samet Demir'in Sancaktepe'deki cenaze namazına katıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 11 Mart 2017 tarihinde evinde ziyaret ettiği kas hastası Abdullah Samet Demir'in cenazesine katıldı. Tarabya Köşkü'nden çıkan Erdoğan, Sultanbeyli Abdurahman Gazi Cami'sine geçti. Erdoğan, hayatını kaybeden Abdullah Samet Demir'in ikindi namazının ardından kılınan cenaze namazına katıldı. Erdoğan, cenaze namazının ardından cenaze aracına götürülürken tabuta omuz verdi. Demir'in anne ve babasına başsağlığı dileyen Erdoğan daha sonra camiden ayrıldı.

Erdoğan Mart ayında Sultanbeyli'deki toplu açılış töreninin ardından davet üzerine Abdullah Samet Demir'i evinde ziyaret etmişti.

Öte tandan, Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha sonra Sultanbeyli Belediye Başkanlığı'nı ziyaret etti.

Görüntü Dökümü:

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-Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın gelişi

-Cenaze namazına katılması

-Erdoğan'ın tabuta omuz vermesi

-Anne ve babasına taziyede bulunması

-Sultanbeyli Belediyesini ziyaret etmesi

-Camiden ayrılması



