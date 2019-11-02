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(ek bilgilerle) BASIN EKSPRES YOLU'NDA SERVİS MİNİBÜSÜ OTOMOBİLE ÇARPTI

*Kazada ağır yaralanan Mustafa İzgi (70) kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.  Haber-Kamera: Soner HASIRCIOĞLU - İSTANBUL/ Bahçelievler Basın Ekspres Yolu'nda servis minibüsü, otomobiline çarptı. Hastaneye kaldırılan sürücü...

GÜNDEM 30.10.2019, 11:13
(ek bilgilerle) BASIN EKSPRES YOLU'NDA SERVİS MİNİBÜSÜ OTOMOBİLE ÇARPTI

*Kazada ağır yaralanan Mustafa İzgi (70) kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. 

Haber-Kamera: Soner HASIRCIOĞLU - İSTANBUL/
Bahçelievler Basın Ekspres Yolu'nda servis minibüsü, otomobiline çarptı. Hastaneye kaldırılan sürücü tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. 
Kaza Bahçelievler, Basın Ekspres Yolu Yeşilköy istikameti, D-100 Karayolu ayrımında saat 07.00 sıralarında meydana geldi. İddialara göre 34 AB 0887 plakalı otomobilin sürücüsü Mustafa İzgi (70) D-100 Karayolu ayrımında gideceği yöne karar veremeyip yavaşlayınca 34 LAH 634 plakalı servis minibüsü otomobile arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle araç savrulurken, sürücü de otomobil içinde sıkıştı. Yoldan geçen sürücüler durumu polis, itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri araçta sıkışan sürücüyü bulunduğu yerden çıkararak sağlık ekiplerine teslim etti. Sağlık ekipleri ağır yaralanan sürücüye ilk müdahaleyi yaparak Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı. İzgi tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kaza nedeniyle Yeşilköy istikametinde uzun araç kuyrukları oluştu. Kazaya karışan otomobil ile servis aracı çekici yardımıyla olay yerinden kaldırıldı. 
Polis ekipleri kaza ile ilgili soruşturma başlattı. 

EK GÖRÜNTÜ
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-İzgi'nin fotoğrafı

Görüntü Dökümü:
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- Kazanın meydana geldiği yer
- Kazaya karışan araçların görüntüsü
- İtfaiye ekiplerinin çalışması
- Trafikten görüntü
- Vatandaş ile röp
- Genel ve detaylar
 

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