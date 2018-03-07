(Ek bilgilerle) ATATÜRK HAVALİMANI'NDA "POLNET"TEKİ ARIZA GİDERİLDİ 

Haber-Kamera: İbrahim YILDIZ / İSTANBUL

Emniyet Bilgi Sistemi 'POLNET'te Türkiye genelinde meydana gelen arıza nedeniyle Atatürk Havalimanı'nda pasaport kuyrukları oluştu.

'POLNET'teki saat 15.45'te arıza meydana geldi. Arıza nedeniyle Atatürk Havalimanı'nda pasaport kuyrukları oluşurken yolcular saatlerce beklemek zorunda kaldı. Kuyruklarda bekleyen yolcular zaman zaman polis ve görevlilerle tartıştılar. Arızanın devam ettiği ve giriş ve çıkışların manuel olarak yapıldığı öğrenildi. Akşam saatlerinde 'POLNET'ki arızanın giderilmesiyle pasaport kontrolündeki yoğunluk normale döndü.

Görüntü Dökümü

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-Pasaport kontrol noktalarından görüntüler

-Kuyruklardan görüntüler

-Yolculardan görüntüler

-Detay görüntüler