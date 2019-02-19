 (Ek bilgilerle) ARNAVUTKÖY'DE ORMANLIK ALANDA CESET BULUNDU

Haber-Kamera: Taylan ERGÜN-İSTANBUL

Arnavutköy'de ormanlık alanda kendisinden 1 haftadır haber alınamayan bir kişinin cesedi bulundu.

Arnavutköy Mustafa Kemal Paşa Mahallesi'nde yaşayan ve kendisinden 1 haftadır haber alınamayan 3 çocuk babası Emrah Baydar'ın (29) cesedi ormanlık alanda bulundu. Mahalle sakinlerinin ormanda hareketsiz yatan birini görmesi üzerine polis ekiplerine haber verildi. Bunun üzeirne olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede Baydar'ın hayatını kaybettiği tespit edildi. Olay yeri inceleme ekiplerinin çevrede yaptığı incelemenin ardından Baydar'ın cenazesi Arnavutköy Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Görüntü Dökümü:

-------------------

-Ormanlık alanda bulunan ceset

-Sağlık ekiplerinin incelemesi

-Detaylar



