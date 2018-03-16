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(ek bilgilerle) 30 İLDE HAKİM VE SAVCI ADAYLARINA FETÖ OPERASYONU : 30 GÖZALTI

  Haber: Çağatay KENARLI, İstanbul FETÖ'nün 'Çalışma Evleri' olarak adlandırılan evlerinde kalarak hakim ve savcı olmak için sınavlara hazırlandığı öne sürülen şüphelilere yönelik operasyon düzenlendi. İstanbul Kaçakçılık...

(ek bilgilerle) 30 İLDE HAKİM VE SAVCI ADAYLARINA FETÖ OPERASYONU : 30 GÖZALTI

 

Haber: Çağatay KENARLI, İstanbul
FETÖ'nün 'Çalışma Evleri' olarak adlandırılan evlerinde kalarak hakim ve savcı olmak için sınavlara hazırlandığı öne sürülen şüphelilere yönelik operasyon düzenlendi. İstanbul Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından İstanbul merkezli 30 ilde yapılan eş zamanlı operasyonlarda 68 şüpheli hakkında gözaltın kararı bulunuyor. 30 şüpheli gözaltına alındı. Polis ekiplerinin belirlenen adreslerdeki arama ve gözaltı işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.
 

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