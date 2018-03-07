 (ek bilgi ve polis kamerası görüntüsüyle) SULTANGAZİ'DE YÜRÜYÜŞ DERGİSİNE OPERASYON

Haber-Kamera: Alper KORKMAZ-İSTANBUL
Sultangazi'de Yürüyüş dergisine yönelik düzenlenen operasyonda 1 kişi gözaltına alındı.
Zübeyde Hanım Mahallesi'ndeki operasyona çok sayıda polis katıldı. Operasyona polis helikopteri de destek veriyor. Özel harekat polisleri çevrede geniş güvenlik önlemi aldı. DHKP-C terör örgütünün şifreli mesajlarının yayınlandığı belirtilen Yürüyüş dergisine yönelik operasyonda T.O adlı kişi gözaltına alındı. Gözaltına alının kişi, İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne görüntüldü.
Görüntü Dökümü:
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-Polis kamerasından operasyon anı
-Polis helikopteri
-Zırhlı polis araçları
-Özel harekat polisleri
-Detaylar