 (EK BİLGİ VE GÖRÜNTÜYLEA) - 1 TON 100 KİLOGRAM UYUŞTURUCUNUN ELE GEÇİRİLDİĞİ OPERASYON POLİS KAMERASINDA  

Haber-Kamera: Çağatay KENARLI/İSTANBUL, ()

ARNAVUTLUK'tan getirilen 1 ton 100 kilogram uyuşturucunun ele geçirildiği operasyon polis kamerası tarafından görüntülendi. İstanbul ve Muğla Narkotik polisinin ortaklaşa düzenlediği operasyona özel harekat polisleri de destek vermişti. Operasyonda 11 kişi gözaltın alındı, ele geçirilen uyuşturucular emniyette sergilendi.

İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yurtdışından Türkiye’ye uyuşturucu madde getiren şüphelilere yönelik çalışma başlattı. Polis ekipleri 6 ay boyunca yaptığı teknik ve fiziki takiple şüphelilerin Arnavutluk’tan Muğla’ya yatlarla uyuşturucu maddeler getirildiğini tespit etti. İstanbul ve Muğla Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünden 250 polisin yaptığı çalışmalarda liderliğini Arnavutluk vatandaşı Met Kanani’nın yaptığı iddia edilen şüphelilerin her hareketi aralıksız olarak izlendi.

ARNAVUTLUK'TA HİÇ YAKALANMAMIŞ

İstanbul Narkotik polislerinin irtibata geçtiği Arnavutluk makamlarının da uluslararası uyuşturucu madde ticareti konusuyla ilgili Met Kanani’yi takip ettikleri fakat hiç yakalanmadığı öğrenildi. Polis ekipleri şüphelilerin deniz yoluyla Arnavutluktan bir yat limanına getirdiği uyuşturucu maddeleri Muğla’nın Milas ve Bodrum ilçelerinde daha önceden tuttukları depolara konulduğunu belirledi.

EVLERE VE DEPOLARA EŞZAMANLI BASKIN

Bunun üzerine pazartesi günü operasyon kararı alan narkotik polisleri şüphelilerin kaldığı adreslere ve uyuşturucu maddelerin bulunduğu depolara eşzamanlı operasyon düzenledi. İstanbul ve Muğla polisi yaptığı eş zamanlı ortak operasyonda 1 ton 100 kilo skunk ele geçirdi. Narkotik polisleri uyuşturucu maddelerin piyasa değerinin yaklaşık 25 milyon lira olduğu öğrenildi.

UYUŞTURUCU BARONUNUN DA ARALARINDA BULUNDUĞU 11 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Yapılan operasyonda aralarında şebeke lideri Met Kanani, R.D.,R.S. ve B.L.’nin de arasında bulunduğu Arnavutluk vatandaşları ile T.A., M.M., S.Z., M.G., Y.M., Ç.İ. ve S.U. olmak üzere toplam 11 şüpheli gözaltına alındı. Ele geçirilen 1 ton 100 kilo skunk Vatan Caddesi’nde bulunan Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’nde sergilenerek basın mensuplarına gösterildi.

OPERASYON POLİS KAMERASINDA

Arnavutluk'tan getirilen 1 ton 100 kilogram uyuşturucunun ele geçirildiği operasyon polis kameraları tarafından görüntülendi. Özel Harekat ekiplerinin desteğiyle yapılan baskınlarda bazı şüphelilerin gözaltına alınması ve evlerde yapılan aramalar saniye saniye kaydedildi. Şüphelilerin emniyetteki işlemler devam ediyor.

Görüntü Dökümü

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Görüntü Dökümü

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(AKTÜEL)

-Ele geçirilen uyuşturucu maddeler

-Sergiden görüntü

-Sergiyi görüntüleyen basın mensupları

-Skunk'an görüntü

-Genel ve detaylar

(POLİS KAMERASI)

-Özel Harekat ekiplerinden görüntü

-Polis ekiplerinin adreslere girmesi

-Evlerde bulunan şüphelilerin gözaltına alınması

-Adreslerde yapılan aramalar

-Ele geçirilen uyuşturucu maddeler

-Genel ve detaylar