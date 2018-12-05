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(Ek bilgi ve Görüntüyle) KARADAĞ KÜLTÜR BAKANI KAZA GEÇİRDİ

Haber-Kamera: Murat DELİKLİTAŞ-Özgür EREN-Zeki GÜNAL-Yılmaz BEZGİN / İstanbul Karadağ Kültür Bakanı Aleksandar Bogdanovic, Beşiktaş'ta trafik kazası geçirdi. Kaza, saat 17.30 sıralarında Beşiktaş Barbaros Bulvarı üzerinde meydana...

(Ek bilgi ve Görüntüyle) KARADAĞ KÜLTÜR BAKANI KAZA GEÇİRDİ

Haber-Kamera: Murat DELİKLİTAŞ-Özgür EREN-Zeki GÜNAL-Yılmaz BEZGİN / İstanbul
Karadağ Kültür Bakanı Aleksandar Bogdanovic, Beşiktaş'ta trafik kazası geçirdi.
Kaza, saat 17.30 sıralarında Beşiktaş Barbaros Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, aynı yönde ilerleyen Bogdanovic'in makam aracına koruma aracı arkadan çarptı. Kaza sonrası Bogdanovic ve yanındaki kişi, arkası hasarlı makam aracıyla tedbir amaçlı hastaneye götürüldü. Bakan ve yanındaki kişi, hastaneden kontrolden geçirildi.  Yaklaşık 1 saat süren tetkiklerden sonra Bakan ve yanındaki kişi aynı makam aracıyla hastaneden ayrıldı. 

Görüntü Dökümü:
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-Kaza yapan koruma aracı
-Kaza yapan makam aracı
-Makam aracının otoparka girişi
-Makam araçlarının otoparktan ayrılışı
-Polis araçlarından detay görüntü
-Hastaneden detay görüntü


 

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