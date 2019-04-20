(ek bilgi ve görüntüyle) İSTANBUL'DA YAĞMUR VE DOLU

Haber-Kamera: Alper KORKMAZ-Zeki GÜNAL/ İSTANBUL ,()

İstanbul'da yağmur ve zaman zaman dolu etkili oluyor

Fatih'te kısa süre yağan dolu ve yağmura birçok kişi hazırlıksız yakalandı. Bazıları yanlarındaki şemsiyelerle korunmaya çalışırken, bazıları ise montlarıyla korunmaya çalıştı.

Yağış Taksim Meydanı'nda da etkili oldu. Yağmurdan korunmak isteyen bazı kişilerin rüzgarın da etkisiyle şemsiyeleri kırıldı. Bazıları ise yağıştan korunmak için çatı altlarına sığındı.

Görüntü Dökümü

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Ek görüntü//

(TAKSİM)

-Yağmurda yürüyenler

-Yağıştan görüntü

-Genel ve detaylar

Geçilen görüntü//

Dolu yağışından görüntü

yağmur ve vatandaşlardan görüntü

Metrobüs ve duraklardan görüntü

Diğer detaylar

20.04.2019 - 09.52 Haber Kodu : 190420015



