- (ek bilgi ve görüntüyle geniş haber) ÇÖP KONTEYNERİNDEKİ VAHŞETİN SIRRI ÇÖZÜLDÜ

Haber: Ali AKSOYER - Kamera: Ersan SAN - /İSTANBUL() KADIKÖY'de çöp konteynerinda bulunan bacakların sırrı çözüldü. Bacakların konulduğu çuvalın üzerinde bir kargo şirketine ait etiketten yola çıkan polis ekipleri, tüyler ürperten vahşi cinayeti saatler içinde çözdü. 32 yaşında Fahrettin Öztürk'ün motosikletle ilgili yaptığı harcamalara kızan amcası Rıfat Rıza Öztürk (55)'ü tabancayla vurarak öldürdükten sonra parçalara ayırdığı, motosiklet grubundan tanıdığı arkadaşı ile birlikte çuvallara koyarak 4 farklı yere attığı tespit edildi. Polis, Fahrettin Öztürk ile cesetleri parçalamaya yardım ettiği ileri sürülen arkadaşı Ferhat Y. ve parçaları dağıtmaya yardım ettiği belirlenen iki kişiyi gözaltına aldı.

KESİK BACAKLAR ÇÖP KONTEYNERİNDE BULUNMUŞTU

Kadıköy Acıbadem Mahallesi Zeamet Sokak'ta bulunan bir çöp konteynerinde sabah saatlerinde kağıt toplayıcıları, çuval içindeki kesik bacağı fark etti. Durum polise bildirildi. Olay yerine gelen polis, çöp konteyneri ve çevrede inceleme yaptı. Yapılan inceleme sırasında bir bacak daha bulundu. İlk bilgiler, bacakların bir kadına ait olduğu yönündeydi. Olay yerindeki incelemenin ardından bacaklar, Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Ancak yapılan incelemede bacakların bir erkeğe ait olduğu tespit edildi.

CESEDİN KONULDUĞU ÇUVAL SAYESİNDE CİNAYET ÇÖZÜLDÜ

Cinayet Büro Amirliği ekipleri bacakların bulunduğu beyaz çuvalın üzerinde bulunan kargo şirketine ait yarısı yırtılmış etikette inceleme başlattı. Bu ip ucunu değerlendiren ekipler barkot numarasından çuvalın gönderildiği kişiyi tespit etti. Bu kişiyle konuşan polis, çuvalı Hasanpaşa mahallesinde bulunan genellikle motosiklet kullanıcıların tercih ettiği bir kaferyanın sahibi Ferhat Y.'nin aldığını belirledi.

ÖNCE KAFETERYA SAHİBİ GÖZALTINA ALINDI

Bu gelişme üzerine polis ekipleri Ferhat Y.'yi gözaltına aldı. Yapılan ilk sorgusunda çuvalı çöpe attığını söyleyen Ferhat Y. daha sonra suçunu itiraf ederek amcasını öldüren arkadaşına yardım etmek için cesedi parçalayarak taşıdığını söyledi.

POLİS KATİLİ İŞYERİNDE YAKALADI

Polis, Ferhat Y.'nin söylediği İkitelli'deki iş yerine gittiğinde Fahrettin Öztürk'ü gözaltına aldı. İş yerinde yapılan aramada cinayette kullanılan bir adet tabanca ele geçirildi. Karşısında polisleri gören Fahrettin Öztürk suçunu itiraf etti.

Polis, Fahrettin Öztürk'ün babasının 2011 yılında beyin kanaması geçirmesi sonucu yatalak kalmasının ardından amcasıyla birlikte traktör satışı yaptığını tespit etti. Ancak motosiklete meraklı olan Fahrettin Öztürk'ün bu konuda yaptığı aşırı harcamalara kızan amca Rıfat Rıza Öztürk ile sık sık kavga ettiği öğrenildi. Dün akşam saat 19.00 sıralarında iş yerinde aynı nedenle çıkan tartışma sonucu Fahrettin Öztürk'ün amcası Rıfat Rıza Öztürk'ü başına iki el ateş ederek öldürdüğü belirlendi. Fahrettin Öztürk'ün daha sonra telefonla aradığı arkadaşı Ferhat Y.'i yanına çağırdığı tespit edildi. Bir taksi ile arkadaşının bulunduğu yere giden Ferhat Y.'nin Rıfat Rıza Öztürk'ün cesedini Fahrettin Öztürk ile birlikte parçalara ayırdıkları iki ayrı bavula koyarak bir otomobille Hasanpaşa'da bulunan kafeye gittikleri öğrenildi.

CESET PARÇALARINI KAFETERYADA ÇUVALLARA KOYMUŞLAR

Bavulla kafeye getirdikleri ceset parçalarını 4 ayrı çuvala koydukları belirlenen şüphelilerin daha sonra kafe çalışanı iki kişiyle birlikte parçaları çevredeki çöp konteynerlerine attıkları tespit edildi. 4 kişinin Gayrettepe'deki Asayiş Şube Müdürlüğü'nde sorgusu sürerken polis, cesedin kalan parçalarını bulunması için çalışmalarını da devam ettiriyor. Polis, İkitelli'de cinayetin işlendiği iş yerinde de çalışmasını sürdürüyor.

Görüntü Dökümü:

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EK GÖRÜNTÜ

-İkitelli'deki işyerinde polisin incelemesi

-Delillerin götürülmesi

///GEÇİLEN GÖRÜNTÜ

-Şüphelilerin emniyete getirilmesi

-Polis incelemesi

-Çevre sakinleri ile röp.

-Bacakların götürülmesi

-Detaylar

