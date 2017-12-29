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(Ek Bilgi ve Görüntüyle) ABD İSTANBUL BAŞKONSOLOSLUĞU'NDA VİZE İŞLEMLERİ BAŞLADI 

Haber: Gülseli KENARLI - Kamera: Güven USTA / İstanbul   ABD Büyükelçiliği'nin duyurusunun ardından, İstanbul'daki ABD Başkonsolosluğu'nda vize başvuru işlemleri başladı.  ABD'nin Ankara Büyükelçiliği, vize işlemlerinin normale...

(Ek Bilgi ve Görüntüyle) ABD İSTANBUL BAŞKONSOLOSLUĞU'NDA VİZE İŞLEMLERİ BAŞLADI 

Haber: Gülseli KENARLI - Kamera: Güven USTA / İstanbul  
ABD Büyükelçiliği'nin duyurusunun ardından, İstanbul'daki ABD Başkonsolosluğu'nda vize başvuru işlemleri başladı. 
ABD'nin Ankara Büyükelçiliği, vize işlemlerinin normale dönmesinin ardından ek vize randevularının da açıldığını duyurdu. Duyurunun ardından İstinye'deki ABD Başkonsolosluğu'na vize başvurularına gelenlerin  az sayıda olduğu görüldü. Konsolosluğu gelen bir kişi, içerisinin çok sakin olduğunu belirterek, "Bugüne başvuru sayısı alan baya az" dedi.

"TEKRAR BAŞVURU YAPIN DİYORLAR"
Üç çocuğu ile birlikte ABD Konsolosluğu'na işlemler için gelen bir kadın "Tüm evraklarımız hazırdı. Buraya işlem yapmak için geldik. Bize tekrar randevu almamız gerektiği söylendi. Zahmet edip dosyayı dahi incelememişler. Bütün prosedürlere uyumluyuz. ABD'ye de yatırım yaptığımız halde orada da onaylama olmadı. Tekrar başvuru yapın diyorlar" şeklinde konuştu.

Görüntü Dökümü:
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EK GÖRÜNTÜ
-Vize başvurusuna gelen kadınla röportaj

GEÇİLEN GÖRÜNTÜLER
-Konsolosluktan görüntüler
-Röportaj
-Detaylar 

29.12.2017 - 15.52 - Haber Kodu : 171229053
 

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