(Ek bilgi ve görüntülerle) YOLCU DOLU MİNİBÜSTE SİLAHLI DEHŞET

Mehmet İlkay ÖZER-Murat SOLAK/İSTANBUL ()

Küçükçekmece'de yolcu dolu minibüse ateş açan saldırganlara araçta bulunan polis memuru da silahıyla karşılık verdi. Yolcuların büyük korku yaşadığı o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Edinilen bilgiye göre Şirinevler Başakşehir arasında çalışan minibüs şoförü Cahit Kulta, dün akşam saat 23.00 sıralarında Şirinevler köprü altına yolcu almak için yanaştığı sırada arkadan gelen araç kornaya bastı. Önce sözlü tartışma ardından da kavga çıktı. Tartışmaya minibüste bulunan yolcuların da karışmasıyla birlikte, araçtakiler olay yerinden kaçtı.

PUSU ATIP MİNİBÜSÜ BEKLEDİLER

Kulta minibüsüyle İSTOÇ mevkiine geldiğinde burada pusu atan kavga ettiği araçtakileri gördü. Araçtakiler minibüsü durdurmaya çalışınca da gaza basarak kaçmaya başladı. Bu sırada araçta bulunanlar minibüsün arkasından ateş etmeye başladı. Yolcular büyük korku yaşadı. Yolcular arasında bulunan bir polis memuru da havaya ateş açtı. Kovalamaca Halkalı Polis Merkezi'nde son buldu. Minibüs şoförü Kulta aracını Karakola çekince, arkasından takipte olan araçtakiler ise olay yerinden kaçtı.

Minibüs şoförü daha sonra Bahçelievler Kocasinan Polis Merkezi'ne giderek kaçan kişiler hakkında şikayetçi oldu. Polis kaçan saldırganları yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.

Görüntü Dökümü:

----------------

(CEP TELEFONU)

-Minibüstekilerin panik yaşaması

-Polis memurunun ateş etmesi

(AKTÜEL)

-Minibüslerden detay

-Minibüs şoförleri ile röportaj

-Genel ve detaylar