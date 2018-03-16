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(ek bilgi ve görüntülerle)- YEŞİLKÖY'DE VİNÇ ÜST GEÇİDE ÇARPTI

  Haber-Kamera: Zeki GÜNAL - İSTANBUL Yeşilköy'de vinç üst geçide çarptı. Devrilen vinç arkadan gelen Bakırköy Belediyesi'ne ait otobüse çarptı. Kazada otobüs şoförü yaralandı. Vinci kurtarma çalışmaları devam ederken karşı...

(ek bilgi ve görüntülerle)- YEŞİLKÖY'DE VİNÇ ÜST GEÇİDE ÇARPTI

 

Haber-Kamera: Zeki GÜNAL - İSTANBUL
Yeşilköy'de vinç üst geçide çarptı. Devrilen vinç arkadan gelen Bakırköy Belediyesi'ne ait otobüse çarptı. Kazada otobüs şoförü yaralandı. Vinci kurtarma çalışmaları devam ederken karşı şeritten gelen başka bir vinç daha üst geçite takıldı. Vİnç üst geçite sürterek ilerleyebildi. 
Kaza saat 12.00 sıralarında meydana geldi. Bakırköy istikametine seyir halinde olan vinç sürücüsü üst geçidinin yüksekliğini hesaba katmadan geçmeye çalışınca üst geçide çarptı. Çarpma sonucu vinç devrildi. Devrilen vinç arkasından gelen Bakırköy Belediyesi'ne ait otobüse çarptı. Kazada otobüs şoförü yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri kaza sonucu yaralanan vinç ve otobüs şoförünü hastaneye kaldırırken polis ekipleri de yolu trafiğe kapattı. İtfayi ekipleri yetersiz kalınca büyük vinç çağrıldı. Kurtarma çalışmaları devam ederken karşı şeritten gelen başka bir vinç daha üst geçite takıldı. Vinç sürücüsü manevralar yaparak üst geçitten güçlükle geçebildi. Yaklaşık 2 saat süren çalışmaların ardından devrilen vinç kurtarılırken çalışmalar devam ediyor.


Görüntü Dökümü:
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-Olay yerinden görüntüler
-Kurtarma çalışmaları
-Vincin kurtarılması
-Kapalı yol
-Trafikten görüntü
CEP TELEFONU
-Kurtarma çalışması
-Üst geçite takılan vinç
-Manevra yaparak ilerlemesi
-Otobüsten görüntü
-Detaylar

16.03.2018 - 13.44 Haber Kodu : 180316061
16.03.2018 - 14.10 Haber Kodu : 180316070

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