(Ek bilgi ve Görüntülerle)TÜRKİYE GENELİNDE HUZUR DENETİMLERİ GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Haber-Kamera: Cengiz ÇOBAN-Murat DELİKLİTAŞ-Özgür EREN-Şahin BOZKURT-Yılmaz OKUR-İsa ALMAÇAYIR / İSTNBUL

Türkiye genelinde, eş zamanlı olarak 'Türkiye Geneli Huzur Uygulaması 2019/4" denetimleri gerçekleştirildi.

Bu kapsamda, İstanbul'un 39 ilçesinde çok sayıda noktada denetimler yapıldı. Denetimler, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü koordinesinde, çeşitli birimlerden ekiplerin katılımıyla saat 16.00'da başladı. Özel harekat polislerinin çevre güvenliğinde görev aldığı ve havadan polis helikopterinin destek verdiği denetimlerde durdurulan araçlar didik didik arandı. Ümraniye'deki "Aspar" isimli narkotik arama köpeği ile de otomobillerin içi arandı. Ümraniye ve Şişli'de durdurulan araçlardaki kişiler ile şüpheli yayaların üzerleri aranırken Genel Bilgi Taramasından (GBT) geçirildi.

Bakırköy'deki denetim noktasında polis ekipleri, şüpheli gördükleri araçları durdurarak arama yaptı. Araçların içindeki kişilerin üstleri arandı ve kimlik sorgulaması yapıldı. 'Kanıt' isimli narkotik köpeği de durdurulan araçları didik didik aradı.

Görüntü Dökümü:

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-Polis kontrol noktasından genel görüntü

-Şüpheli görülen araçların durdurulması

-Araç sürücüleri ve yolcuların üst aramasının yapılması

-Araçların aranması

-Denetim noktasındaki polislerden detay görüntü

-Narkotik köpeğin arama yapması

-Narkotik köpeği 'kanıt'

-Havadan destek veren helikopter

Genel ve yakın detaylar





