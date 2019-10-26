(Ek bilgi ve görüntülerle) TÜRKİYE GENELİ HUZUR UYGULAMASI 2019/5 DENETİMLERİ

Haber-Kamera: Çağrı ÇALIŞKAN Hakan KAYA-Hasan YILDIRIM İSTANBUL ()

İstanbul'un birçok noktasında eş zamanlı olarak "Türkiye Geneli Huzur Uygulaması 2019/5" denetimleri gerçekleştirildi.

Denetimler, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü koordinesinde, çeşitli birimlerden ekiplerin katılımıyla saat 16.00'da başladı. Özel harekat polislerinin çevre güvenliğinde görev aldığı ve havadan polis helikopterinin destek verdiği denetimlerde durdurulan araçlar didik didik arandı. Cevizli'deki denetimde "Zoro" isimli narkotik arama köpeği ile de otomobillerin içi arandı. Şüpheli görülen kişilerde Genel Bilgi Taramasından (GBT) geçirildi.

ÜZERİNDEN UYUŞTURUCU MADDE ÇIKAN BİR KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Denetim noktalarından biri de Beşiktaş Vapur İskelesiydi. Polis ekipleri iskele önünde şüpheli gördükleri kişilere üst araması ve GBT sorgusu yaptı. Aramalarda bir kişinin üzerinden kağıda sarılı vaziyete esrar maddesi çıktı. Kelepçe takılan kişi gözaltına alınarak karakola götürüldü. Denetimler kapsamında şüpheli görülen araçlar da durdurularak, sürücüler ve yolcular arandı kimlik kontrolü yapıldı. Denetimlere katılan 'Eros' adlı polis köpeği de araçların içinde arama yaptı. Arama noktalarına polis helikopteri de havadan destek verdi.



Görüntü Dökümü:

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(KARTAL)

-Polis ekiplerinden görüntü

-Özel harekat polislerinden görüntü

-Araçların içinin aranması

-Araçlardan bulunan vatandaşların aranması

-Köpekli arama çalışmaları

(BEŞİKTAŞ)

-İskele önünde uygulama yapan polis ekipleri

-Özel harekat polislerinden görüntü

-Şüpheli araçların durdurularak aranması

-Polis köpeği ‘Eros’un araçta aramalar yapması

-Vapurdan inen şüpheli kişilere GBT sorgusu yapılarak üzerlerinin aranması

-Aramalarda bir kişinin üzerinden esrar maddesi çıkması

-Kelepçe takılan kişinin polis aracına götürülmesi

-Denetimlere destek veren polis helikopteri

-Genel ve detaylar