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(EK BİLGİ VE GÖRÜNTÜLERLE)SAHTE BİLGİLERLE ENGELLİ RAPORU ALARAK KAMUYU ZARARA UĞRATANLARA 5 İLDE OPERASYON: 31 GÖZALTI 

Çağatay KENARLI, İstanbul İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sahte bilgilerle engelli raporu alıp kamuyu zarara uğrattığı iddia edilen şüphelilerin sayısı 35'e yükseldi.  300 KİŞİYE İLAÇ TAKVİYESİ...

(EK BİLGİ VE GÖRÜNTÜLERLE)SAHTE BİLGİLERLE ENGELLİ RAPORU ALARAK KAMUYU ZARARA UĞRATANLARA 5 İLDE OPERASYON: 31 GÖZALTI 

Çağatay KENARLI, İstanbul

İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sahte bilgilerle engelli raporu alıp kamuyu zarara uğrattığı iddia edilen şüphelilerin sayısı 35'e yükseldi. 

300 KİŞİYE İLAÇ TAKVİYESİ YAPMIŞ, GLİKOZ İÇİRMİŞ VE 1 KİLO ZEYTİN YEDİRMİŞLER 
Mali polis, şüphelilerin yaklaşık 300 kişiye sağlıklı ya da engelli oranı düşük olmasına rağmen aldıracakları sağlık raporu öncesinde kandaki insülin oranını arttırmak için, ilaç takviyesi yapma, glikoz içirilmesi ve yaklaşık 1 kilo siyah zeytin yedirilmesi yöntemlerini kullandıklarını tespit etti. 

SAHTE BİLGİYLE SAĞLIK RAPORUYLA, ERKEN EMEKLİLİK, ÖTV İNDİRİMİ 
Şüphelilerin sahte bilgilerle aldıkları engelli raporlarıyla erken emeklilik, engelli araç alımında ÖTV indirimi, ücretsiz taşıma kartı gibi engelli kişilere tanınan haklardan usulsüz yararlanarak kamuyu zarara uğrattıkları tespit edildi. Ekipler, bugün sabah saatlerinde İstanbul merkezli, Tokat, Edirne, Kırklareli ve Düzce'de düzenlenen operasyonda 44 şüphelinin yakalanmasına yönelik eş zamanlı baskın yapıldı. 

35 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI 
İstanbul'un Esenyurt, Büyükçekmece, Avcılar, Fatih, Bayrampaşa, Gaziosmanpaşa, Kağıthane, Güngören, Şişli, Esenler, Küçükçekmece, Eyüpsultan, Sancaktepe, Sultanbeyli, Sarıyer ve Bakırköy ilçelerinde bulunan 48 adres ile il dışındaki 6 adrese yapılan baskınlarda 35 kişi gözaltına alındı. Hakkında gözaltı kararı bulunan 9 kişinin, yakalanması için polis ekiplerinin çalışmaları devam ediyor. Gözaltındaki 35 kişinin emniyetteki sorgusu ise sürüyor. 

OPERASYON POLİS KAMERASINDA
Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı operasyon polis kameraları tarafından görüntülendi. Polis ekiplerinin adreslerde yaptığı aramalar ve ele geçirdiği sağlık raporu görüntüleri görüntülere yansıdı. 

Görüntü Dökümü
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(Polis Kamerası)
-Polis ekiplerinin operasyona çıkması
-Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalar
-Sağlık raporları 
-Ele geçirilen ilaçların fotoğrafı 
-Genel ve detaylar

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